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Dünya

Lübnan'dan LGBT lobisine darbe üstüne darbe: Eşcinsel ilişkiye hapis cezası 3 yıla çıkıyor

Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza, uzun süredir gündemi meşgul eden konuya dair yaptığı açıklamalarda, ahlaki değerlere aykırı olan "eşcinsel ilişkiler" için verilen cezanın 1 yıldan, 3 yıla çıkarılmasının planlandığını belirtti.

19:09 . 17/08/2023 Perşembe
AA
Ülkede kanunlarına göre, tasarı Meclis'ten de geçerse nihai onay için cumhurbaşkanına gönderilmesi gerekiyor ancak Lübnan'da 31 Ekim 2022'den bu yana bir aday üzerine uzlaşı sağlanamadığı için cumhurbaşkanlığı makamı boş bulunuyor.

Ülkede kanunlarına göre, tasarı Meclis'ten de geçerse nihai onay için cumhurbaşkanına gönderilmesi gerekiyor ancak Lübnan'da 31 Ekim 2022'den bu yana bir aday üzerine uzlaşı sağlanamadığı için cumhurbaşkanlığı makamı boş bulunuyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Kültür Bakanı Muhammed Murtaza, ülkede bir süredir gündemde olan konuya ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.

Ülkede sivil toplum kuruluşu kılıfı adı altında bazı uzantıların "sapkınlık ve "cinsiyet değiştirmeyi" öne çıkarmaya çalıştığını dile getiren Murtaza, "Lübnan bir saldırı altında. Allah muhafaza, başarılı olunursa, toplum ve gelecek nesil için felaket etkileri olacaktır." uyarısında bulundu.

Anayasanın 9. ve 10. maddesine atıf yapan Murtaza, bunun dine saygı gösterilmesi ve ahlaki değerlere karşı olan tüm öğretilerin yasaklanması hükmünü içerdiğini kaydetti.

Eşcinsel ilişkiye yönelik verilen cezanın 3 yıla çıkarılmasını öngören yasa tasarını imzaladığını bildiren Murtaza, tasarıya göre suçu işleyenlere 500 milyon Lübnan lirası (6 bin dolar) para cezası olacağını aktardı.

Öte yandan tasarı çocuklara yönelik cinsel istismarı da kapsıyor.

Lübnan'da mevcut ceza yasasına göre, toplumun ahlaki değerlerine aykırı ilişkilere 1 yıl hapis cezası veriliyor.

Hazırlanan tasarı Bakanlar Kurulu'nun onayının ardından Meclis'te oylamaya sunulacak.



#Lübnan
#LGBT
#ceza
#eşcinsel ilişki
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