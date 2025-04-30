MAARİF 22 ülkeyi Afrika Bilim Festivali'nde buluşturdu

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Afrika’nın en büyük bilim ve teknoloji festivali kapsamında, 22 farklı Afrika ülkesinden lise düzeyindeki öğrencileri Fildişi Sahili’nin başkenti Abidjan’da bir araya getirdi. Festival kapsamında elektronik, yapay zeka, tarım teknolojileri gibi alanlarda hazırlanan projeler katılımcıların ilgisine sunuldu.





Bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilen projeler, ödüllerle taçlandırıldı. Ayrıca üniversite fuarı, start-up sunumları ve bilimsel oturumlarla dolu dolu geçen festival, gençlerin hayal gücü ve üretkenliğini ortaya koyduğu ilham verici bir platform oldu.





Festival kapsamında 5 farklı kategori ve SFA özel ödülü için düzenlenen proje yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Her kategori, farklı alanlardaki yaratıcı çözümleri ve teknolojik yenilikleriyle dikkat çekti.









GABON ve MORİTANYA ROBOTİK VE AKILLI EVDE ÖDÜL ALDI

Elektronik ve Robotik Kategorisinde birincilik ödülü, Gabon’dan “Personel Yönetimi İçin Otomatik Giriş Kontrol Sistemi” projesine verildi. İkinci sırayı Moritanya’dan “Akıllı Ev” projesi alırken, üçüncülük ödülü ise atık toplama ve ayırma robotları geliştiren lise öğrencilerine verildi. Bu kategorideki ödüller, Fildişi Sahili Milli Eğitim Bakanı Prof. Mariatou Koné tarafından takdim edildi.









BİLİŞİM VE YAPAY ZEKA ÖDÜLÜ FİLDİŞİ, CİBUTİ VE TOGO’YA

Bilişim, Yazılım ve Yapay Zekâ Kategorisinde Fildişi Sahili'nden “Maarif Connect” projesi birinci seçildi. Cibuti’nin “InfinityLearn” adlı projesi ikinci, Togo’nun sınıfta yüz tanıma ile yoklama alan sistem projesi ise üçüncü oldu. Ödüller, Grand Bassam Uluslararası Üniversitesi Rektörü Prof. Saliou Touré tarafından verildi.









“GÖKYÜZÜNDEN GELEN ŞİFA” İLE TARIM ÖDÜLÜ KAMERUN’UN

Tarım Teknolojileri ve Sera Kültürü Kategorisinde birincilik ödülü Kamerun’dan “Gökyüzünden Gelen Şifa” projesine gitti. Çad’dan gelen serada domates yetiştiriciliği projesi ikinci, Senegal’in güneş enerjili sera sistemi ise üçüncü olarak ödüllendirildi. Bu kategoride ödülleri Türkiye’nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım takdim etti.









YENİLENEBİLİR ENERJİ ÖDÜLLERİ ETİYOPYA, FİLDİŞİ VE MALİ GENÇLERİNE

Yenilenebilir Enerji ve Geri Dönüşüm Kategorisinde Etiyopya’dan kahve telvesinden enerji ve gübre üretimi projesi birinci oldu. Fildişi Sahili’nden Koumassi Lisesi’nin “Compost Energy” projesi ikinci, Mali’nin otonom ekolojik yerleşke projesi ise üçüncü sırada yer aldı. Ödülleri Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Doçent Dr. Zeynep Arkan verdi.









ENGELSİZ YAŞAM ÖDÜLLERİ MADAGASKAR, MALİ VE KONGO’UN

Engelsiz Yaşam Kategorisinde Madagaskar’dan görme engelliler için algılayıcı eldiven geliştiren proje birinciliği elde etti. Mali’nin “GuideSens” adlı projesi ikinci olurken, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden “IndepArm” adlı yapay kol projesi üçüncü oldu. Engelsiz Yaşam kategorisindeki ödüller, Galatasaray Üniversitesi Rektörü A. Muhammed Uludağ tarafından takdim edildi.



