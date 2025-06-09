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Napoli Havalimanı'nda radar arızası: 45 uçuş iptal edildi

Napoli Havalimanı'nda radar arızası: 45 uçuş iptal edildi

20:539/06/2025, Pazartesi
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Napoli Capodichino Havalimanı'nda radar sistemindeki arıza nedeniyle 45 uçuş iptal edildi, birçok uçuşta ise rötar yaşandı. İtalya'da hava trafiğinden sorumlu kuruluş ENAV, sorunun güvenlik nedeniyle gelen uçuş sayısını geçici olarak azaltmaya yol açtığını açıkladı. Teknik ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

İtalya'nın Napoli kentindeki Capodichino Havalimanı'nda uçakların yaklaşma sahasını izleyen radar sistemindeki arıza nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal edildiği ve rötarların olduğu belirtildi.

İtalya'da hava trafiğinden sorumlu kuruluş ENAV'dan yapılan yazılı açıklamada, "ENAV, Napoli Capodichino Havalimanı'nda, havaalanı yaklaşma sahasından sorumlu radar sisteminde meydana gelen mekanik bir arıza nedeniyle gelen uçuş sayısının geçici olarak azaltıldığını bildiriyor. Bu karar, tamamen önleyici bir tedbir olarak alınmış olup, güvenlik standartlarını korumak amacıyla gerekli görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ENAV'ın, havalimanının tam operasyonel kapasitesine mümkün olan en kısa sürede dönebilmesi için kaynaklarını seferber ettiği belirtildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde ise havalimanı radarındaki mekanik arıza sebebiyle 20'si geliş, 25'i gidiş olmak üzere 45 uçuşun iptal edildiği ve diğer uçuşlarda da rötarlar olduğu bilgisi verildi.

Basında yer alan diğer haberlerde de Napoli Capodichino Havalimanı'nda rötarların 4 saate kadar ulaşabildiği, ENAV teknikerlerinin arızanın nedenini tespit ederek gidermeye çalıştığı kaydedildi.


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