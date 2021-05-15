Netanyahu'dan Biden'a: Sivilleri korumak için elimizden geleni yapıyoruz

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy: Parkta çocukları bombalayıp, "İsrail ordusu kediyi bile incitmez" dediler

Gazeteci ve sunucu Mehmet Akif Ersoy'un, Haber Türk yayınında anlattığı İsrail anısı sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi. Ersoy, bayram arefesinde Gazze'deki bir parkta kayda aldığı çocukların, bayram sabahında işgalci İsrail tarafından nasıl bombalandığını şu sözlerle anlattı.



Parktaki çocuklar, 'Biz neden her bayram Gazze'de bombalar altında bayrama giriyoruz' diye sitem ettiler. Ben de cep telefonuyla kaydettim. Ertesi gün İsrail bir çocuk parkını vurdu, bayram sabahı. O çektiğim çocuklardan bir tanesi o saldırıda hayatını kaybetti. Ben o çocuğun cesedini gördüm hastaneye getirdiklerinde. Parçalanmış çocuk cesetleri çektim Gazze'de. İnanın biz kutulara dolduruyorduk o çocukların cesetlerini.



Sınır kapısında İsrail askeri beni karşıladı. 'Nasıl içerisi' dedi. 'Katliam yapıyorsunuz' dedim. Çok yanılıyorsun. İsrail ordusu bir kediyi bile incitmez' dedi. 'Görmek ister misiniz ne yaptığınızı?' dedim. Çıkardım tabletimden fotoğrafları gösterdim. ' Bunları ben çektim' dedim.



Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un, dinlerken tüyleri diken diken eden İsrail anısı sosyal medyada da gündem oldu.



