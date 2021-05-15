Netanyahu'dan Biden'a: Sivilleri korumak için elimizden geleni yapıyoruz

Tel Aviv merkezli basın kuruluşu Walla News'te yer alan habere göre; İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
"Sivilleri korumak için elimizden geleni yapıyoruz"
Gazze ve Kudüs'te yaşanan sivil kayıplardan endişe duyduğunu ifade eden Biden, Netanyahu'dan
"Sivilleri korumak için elimizden geleni yapıyoruz" yanıtını aldı. Sivilleri koruduğunu iddia eden İsrail 139 kişiyi katletti
İşgalci İsrail güçlerinin günlerdir süren saldırılarında 39'u çocuk 139 kişi şehit oldu. Bine yakın Filistinli de saldırılarda yaralandı.
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Gazeteci Mehmet Akif Ersoy: Parkta çocukları bombalayıp, "İsrail ordusu kediyi bile incitmez" dediler
Gazeteci ve sunucu Mehmet Akif Ersoy'un, Haber Türk yayınında anlattığı İsrail anısı sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi. Ersoy, bayram arefesinde Gazze'deki bir parkta kayda aldığı çocukların, bayram sabahında işgalci İsrail tarafından nasıl bombalandığını şu sözlerle anlattı.
Parktaki çocuklar, 'Biz neden her bayram Gazze'de bombalar altında bayrama giriyoruz' diye sitem ettiler. Ben de cep telefonuyla kaydettim. Ertesi gün İsrail bir çocuk parkını vurdu, bayram sabahı. O çektiğim çocuklardan bir tanesi o saldırıda hayatını kaybetti. Ben o çocuğun cesedini gördüm hastaneye getirdiklerinde. Parçalanmış çocuk cesetleri çektim Gazze'de. İnanın biz kutulara dolduruyorduk o çocukların cesetlerini. Sınır kapısında İsrail askeri beni karşıladı. 'Nasıl içerisi' dedi. 'Katliam yapıyorsunuz' dedim. Çok yanılıyorsun. İsrail ordusu bir kediyi bile incitmez' dedi. 'Görmek ister misiniz ne yaptığınızı?' dedim. Çıkardım tabletimden fotoğrafları gösterdim. ' Bunları ben çektim' dedim. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un, dinlerken tüyleri diken diken eden İsrail anısı sosyal medyada da gündem oldu.
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Filistinli babanın, İsrail katliamından sağ kurtulan tek çocuğuyla buluştuğu an yasa boğdu
İsrail'in dün gece Şati mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Muhammed El-Hadidi, göz yaşları içinde katliamdan sağ kurtulan acılar içindeki 2 aylık bebeğinin ellerini öpüyor. İzleyenleri yasa boğan görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
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