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Pakistan’da cumhurbaşkanının imzalamadığı tasarı belirlenen sürede iade edilmeyince yasalaştı

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin onaylamadığı, parlamentoda kabul edilen ordunun yetkilerini arttıran tartışmalı iki tasarı, Cumhurbaşkanlığı personelinin belirlenen sürede belgeyi geri göndermemesi nedeniyle yasalaştı. Cumhurbaşkanı Alvi, tasarıları imzasız iade ettiğini belirterek, "Personelimden, yasa tasarısını etkisiz hale getirmek için öngörülen süre içinde imzasız olarak iade etmelerini istedim ancak bugün öğrendim ki çalışanlarım benim irademi ve emrimi baltaladı." görüşünü paylaştı ve personelinin tasarıları belirlenen sürede göndermediğini belirtti.

16:24 . 21/08/2023 Pazartesi
AA
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin onaylamadığı, parlamentoda kabul edilen ordunun yetkilerini arttıran tartışmalı iki tasarı, Cumhurbaşkanlığı personelinin belirlenen sürede belgeyi geri göndermemesi nedeniyle yasalaştı.


​​​​​​​BBC'nin haberine göre Alvi, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda söz konusu tasarılara ilişkin açıklamada bulundu ve
"Allah benim şahidim."
ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Alvi, tasarıları imzasız iade ettiğini belirterek,
"Personelimden, yasa tasarısını etkisiz hale getirmek için öngörülen süre içinde imzasız olarak iade etmelerini istedim ancak bugün öğrendim ki çalışanlarım benim irademi ve emrimi baltaladı."
görüşünü paylaştı ve personelinin tasarıları belirlenen sürede göndermediğini belirtti.


Alvi'nin tasarıları 'kasıtlı' olarak geciktirdiği öne sürülüyor

Pakistan'ın geçici Adalet Bakanı Ahmed Irfan Aslam, Pakistan Anayasası'na göre cumhurbaşkanının yasa tasarılarını onaylama veya "özel gözlem" ile parlamentoya sevk etme hakkının bulunduğunu belirtti.


Cumhurbaşkanı Alvi'nin tasarıyı onaylamak veya özel gözlem ile geri göndermek yerine "kasıtlı geciktirdiğini" öne süren Aslam, 10 gün içinde cumhurbaşkanı tarafından onaylanmayan tasarıların yasaya dönüştüğünü ifade etti.


PTI hükümeti 'aceleyle acımasızca yasalar' geçirmekle suçluyor

Pakistan'da muhalefetteki Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ile Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N), hükümeti "aceleyle acımasızca yasalar" geçirmekle suçladı.


PTI, yasayı Yüksek Mahkemeye götüreceğini ve Alvi'ye "tam destek" verdiğini açıkladı.


Söz konusu açıklamalar, düzenlemelerin yasallığının sorgulanmasına neden olabilir.


'Devlet Sırları ve Pakistan Ordusu Yasası'

Yeni düzenleme kapsamında askeri istihbarat görevlilerinin kimliklerini ifşa etmek suç sayılıyor ve orduya hakarette bulunanlara hapis cezası öngörülüyor.


"Devlet Sırları Yasası" kapsamında istihbarat yetkilisinin kimliğini ifşa eden kişiye 3 yıl hapis cezası ve 34 bin dolar para cezası verilecek.


"Pakistan Ordusu Yasası" kapsamında ise ulusal güvenlikle ilgili hassas bilgileri ifşa edenler, 5 yıla kadar hapse çarptırılacak.


Yasa halihazırda bazı muhalefet üyelerinin tutuklanması için kullanıldı

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın kabinesinde iki dönem dışişleri bakanlığı görevini yürüten eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "devlet sırlarını ifşa ettiği" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.


PTI, Kureyşi’nin seçimlerin ertelenmesine itiraz eden basın toplantısı düzenlediği için gözaltına alındığını öne sürdü.


Yasa parlamento feshedilmeden önce Alvi'ye gönderilmişti

Yasa, kasım ayında yapılacak seçim için 9 Ağustos'ta parlamentonun feshedilmesinden önce Cumhurbaşkanı Alvi’ye gönderilmişti.


Ancak seçim komisyonu, seçimi yeni nüfus sayımı verilerini yansıtacak şekilde düzenlenmesi için Şubat 2024’e ertelemişti.


Pakistan’da ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, 14 Ağustos'ta yemin ederek görevine başlamıştı.




#Arif Alvi
#Pakistan
#Parlamento
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