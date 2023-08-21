Pakistan’da cumhurbaşkanının imzalamadığı tasarı belirlenen sürede iade edilmeyince yasalaştı

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin onaylamadığı, parlamentoda kabul edilen ordunun yetkilerini arttıran tartışmalı iki tasarı, Cumhurbaşkanlığı personelinin belirlenen sürede belgeyi geri göndermemesi nedeniyle yasalaştı.
Alvi'nin tasarıları 'kasıtlı' olarak geciktirdiği öne sürülüyor
Pakistan'ın geçici Adalet Bakanı Ahmed Irfan Aslam, Pakistan Anayasası'na göre cumhurbaşkanının yasa tasarılarını onaylama veya "özel gözlem" ile parlamentoya sevk etme hakkının bulunduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Alvi'nin tasarıyı onaylamak veya özel gözlem ile geri göndermek yerine "kasıtlı geciktirdiğini" öne süren Aslam, 10 gün içinde cumhurbaşkanı tarafından onaylanmayan tasarıların yasaya dönüştüğünü ifade etti.
PTI hükümeti 'aceleyle acımasızca yasalar' geçirmekle suçluyor
Pakistan'da muhalefetteki Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ile Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N), hükümeti "aceleyle acımasızca yasalar" geçirmekle suçladı.
PTI, yasayı Yüksek Mahkemeye götüreceğini ve Alvi'ye "tam destek" verdiğini açıkladı.
Söz konusu açıklamalar, düzenlemelerin yasallığının sorgulanmasına neden olabilir.
'Devlet Sırları ve Pakistan Ordusu Yasası'
Yeni düzenleme kapsamında askeri istihbarat görevlilerinin kimliklerini ifşa etmek suç sayılıyor ve orduya hakarette bulunanlara hapis cezası öngörülüyor.
"Devlet Sırları Yasası" kapsamında istihbarat yetkilisinin kimliğini ifşa eden kişiye 3 yıl hapis cezası ve 34 bin dolar para cezası verilecek.
"Pakistan Ordusu Yasası" kapsamında ise ulusal güvenlikle ilgili hassas bilgileri ifşa edenler, 5 yıla kadar hapse çarptırılacak.
Yasa halihazırda bazı muhalefet üyelerinin tutuklanması için kullanıldı
Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın kabinesinde iki dönem dışişleri bakanlığı görevini yürüten eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "devlet sırlarını ifşa ettiği" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
PTI, Kureyşi’nin seçimlerin ertelenmesine itiraz eden basın toplantısı düzenlediği için gözaltına alındığını öne sürdü.
Yasa parlamento feshedilmeden önce Alvi'ye gönderilmişti
Yasa, kasım ayında yapılacak seçim için 9 Ağustos'ta parlamentonun feshedilmesinden önce Cumhurbaşkanı Alvi’ye gönderilmişti.
Ancak seçim komisyonu, seçimi yeni nüfus sayımı verilerini yansıtacak şekilde düzenlenmesi için Şubat 2024’e ertelemişti.
Pakistan’da ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, 14 Ağustos'ta yemin ederek görevine başlamıştı.