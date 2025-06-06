Paşinyan, Azerbaycan halkının Kurban Bayramı'nı kutladı

Paşinyan, Kurban Bayramı vesilesiyle Azerbaycan ve Ermenistan'a barış ve refah dileğinde bulundu.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kurban Bayramı dolayısıyla Azerbaycan halkını tebrik ederek, "Ülkelerimize ve halklarımıza barış ve refah diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kurban Bayramı dolayısıyla Azerbaycan halkını tebrik etti.
Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Paşinyan, Azerbaycan halkını kutladı.
Paşinyan, mesajında, "Kurban Bayramı vesilesiyle Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ve Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Ülkelerimize ve halklarımıza barış ve refah diliyorum." ifadelerini kullandı.
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