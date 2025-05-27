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Paşinyan'dan Azerbaycan çıkışı: 'Bu bir seçenek değil zorunluluk' diyerek açıkladı

Paşinyan'dan Azerbaycan çıkışı: 'Bu bir seçenek değil zorunluluk' diyerek açıkladı

09:3427/05/2025, Salı
AA
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Nikol Paşinyan
Nikol Paşinyan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile imzalanması planlanan barış anlaşmasının Anayasa Mahkemesi'nden geçmemesi durumunda, gerekli anayasa değişikliklerini başlatma sorumluluğunu şahsen üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.

Ermenistan Başbakanı
Nikol Paşinyan
, başkent Erivan’da düzenlenen bir forumda yaptığı konuşmada, Bakü-Erivan hattında imzalanması planlanan barış anlaşmasını değerlendirdi.

Barış anlaşmasının Anayasa ile uyumlu olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi gerektiğini vurgulayan Paşinyan, "Bu bir seçenek değil, zorunluluk." dedi.


Paşinyan,
"Benim kişisel görüşüm, anayasal değişikliklerin başlatılması yönünde. Çünkü bu barış süreci ve anlaşması kaçırılmamalı. Toplumumuzu bu değişikliklere ikna etmeye çalışacağız ki sürdürülebilir ve kalıcı bir barışa ulaşabilelim."
ifadelerini kullandı.

"Onaylanmasının önünde bir engel kalmayacak"


Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Anayasa Mahkemesinin barış anlaşmasını ülke Anayasası’na tamamen uygun bulması halinde, anlaşmanın parlamento tarafından onaylanmasının önünde bir engel kalmayacağını belirtti.


Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise 13 Mart’ta yaptığı açıklamada, Ermenistan’la imzalanacak barış anlaşması metnine ilişkin müzakerelerin tamamlandığını duyurmuştu.






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