Paşinyan'dan Azerbaycan çıkışı: 'Bu bir seçenek değil zorunluluk' diyerek açıkladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile imzalanması planlanan barış anlaşmasının Anayasa Mahkemesi'nden geçmemesi durumunda, gerekli anayasa değişikliklerini başlatma sorumluluğunu şahsen üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.
Barış anlaşmasının Anayasa ile uyumlu olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi gerektiğini vurgulayan Paşinyan, "Bu bir seçenek değil, zorunluluk." dedi.
"Onaylanmasının önünde bir engel kalmayacak"
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Anayasa Mahkemesinin barış anlaşmasını ülke Anayasası’na tamamen uygun bulması halinde, anlaşmanın parlamento tarafından onaylanmasının önünde bir engel kalmayacağını belirtti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise 13 Mart’ta yaptığı açıklamada, Ermenistan’la imzalanacak barış anlaşması metnine ilişkin müzakerelerin tamamlandığını duyurmuştu.