Paşinyan'dan Azerbaycan çıkışı: 'Bu bir seçenek değil zorunluluk' diyerek açıkladı

"Benim kişisel görüşüm, anayasal değişikliklerin başlatılması yönünde. Çünkü bu barış süreci ve anlaşması kaçırılmamalı. Toplumumuzu bu değişikliklere ikna etmeye çalışacağız ki sürdürülebilir ve kalıcı bir barışa ulaşabilelim."