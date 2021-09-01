Pentagon Sözcüsü Eric Pahon: Taliban'a bıraktığımız askeri ekipmanlar müttefiklerimiz için tehdit değil

Taliban, ABD'nin askeri kıyafetleri de dahil olmak üzere ele geçirdiği ekipmanlarla hangarda görüntülenmişti.

29 Şubat 2020'de ABD yönetimi, Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında, 1 Mayıs 2021 itibarıyla tüm askerlerini Afganistan'dan çekmeyi taahhüt etmişti.

Ancak 20 Ocak 2021'de ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, çekilmenin 1 Mayıs tarihine yetişmeyeceğini duyurmuş daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanacağını açıklamıştı.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

ABD yaşanan gelişmeler sonrası apar topar ülkeden çekilme işlemini tamamladı.

Beklenenden erken şekilde gerçekleşen çekilme sürecinde, ABD ordusu birçok askeri ekipmanı da ülkede bırakmak zorunda kaldı.

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"Endişe duymuyoruz"

Taliban'ı oldukça güçlendirecek tarzda ekipmanları bırakması nedeniyle eleştirilen Biden yönetimi, "Taliban’ın yüklü miktarda askeri ekipman ele geçirmesi nedeniyle endişeli değil." dedi.

"Müttefiklerimiz için tehdit değil"

Konuya ilişkin açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Pahon, "Bu ekipmanları ele geçirmek Taliban için faydalı olabilir, ancak ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımız için tehdit teşkil etmiyor." şeklinde konuştu.

Kayda değer teknolojilerin veya hassas kabiliyetlerin Taliban’ın eline geçtiğine dair endişe duymadıklarını vurgulayan sözcü, "Afgan ordusuna bu tür kabiliyetler sunulmamıştı." ifadelerini kullandı.

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