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PKK/YPG Ahmed Şara'yı kabul etmedi: Sözde bildiride dikkat çeken detay

PKK/YPG Ahmed Şara'yı kabul etmedi: Sözde bildiride dikkat çeken detay

12:563/02/2025, Pazartesi
AA
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Örgüt, Şara'nın Cumhurbaşkanlığına karşı çıktığını üstü kapalı bir şekilde ifade ederek Suriye Arap Cumhuriyeti'nin sunduğu çözüm fikrini geri çevirdiğini ilan etti.
Örgüt, Şara'nın Cumhurbaşkanlığına karşı çıktığını üstü kapalı bir şekilde ifade ederek Suriye Arap Cumhuriyeti'nin sunduğu çözüm fikrini geri çevirdiğini ilan etti.

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'deki sözde sivil yönetimi adı altında yapılan açıklamada, Ahmed Şara'nın geçiş dönemi cumhurbaşkanı ilan edildiği toplantı hedef alındı.

Terör örgütünün, sözde sivil yönetimi adı altında yaptığı açıklamada, "Şam'daki otorite" nitelemesi kullanılarak, geçici yönetimin tanınmadığı üstü kapalı şekilde ilan edildi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esed ailesinin devrildiği son harekattan sonra, Askeri Operasyonlar İdaresi tarafından 29 Ocak'ta yapılan toplantının ve sonuçlarının hedef alındığı açıklamada, katılımcılar arasında "terörist" oluşumların da bulunduğu iddia edildi. Toplantının gerektiği kadar kapsayıcı olmadığı ve eksik kaldığı öne sürülen açıklamada, Şam'daki Emevi Meydanı ve diğer bazı şehirlerde PKK/YPG karşıtı protestoların yapılmış olması da eleştirildi.


#suriye
#terör örgütü PKK/YPG
#Ahmed Şara

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