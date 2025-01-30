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İsrail'de PKK/YPG endişesi

İsrail'de PKK/YPG endişesi

04:0030/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den binlerce Amerikan askerini çekme niyetinden endişe duyduğunu belirtti.

KAN’ın haberinde, Beyaz Saray'ın üst düzey yetkililerinin, İsrailli mevkidaşlarına, Trump'ın Suriye'den binlerce Amerikan askerini çekmeyi planladığı mesajını ilettiği aktarıldı. Haberde, ABD güçlerinin Suriye'den çekilmesinin Tel Aviv'de büyük endişe yaratacağı ifade edilerek, “Bu hareketin Suriye'deki Kürtleri de etkilemesi bekleniyor” değerlendirmesiyle terör örgütü PKK/YPG'nin hamisiz kalacağına işaret edildi. Trump'ın Suriye'de bulunan binlerce Amerikan askerini geri çekme düşüncesinin İsrail'deki siyasi ve askeri alanda da kaygılara yol açtığı kaydedildi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişlettiği Şeyh (Hermon) Dağı'nda "kalıcı" olacaklarını vurgulamıştı.



#İsrail
#ABD
#PKK
#Suriye

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