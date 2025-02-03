PKK/YPG'li teröristlerden Münbiç'te hain saldırı: Kadınları taşıyan otobüs hedef alındı

Terör örgütü PKK/YPG, Münbiç'e bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Şehrin güney girişinde yapılan saldırı sonucunda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.
Münbiç'in güney girişinde bombalı araç infilak etti.
Bomba yüklü Suzuki marka aracın dünden beri park halinde olduğu bildirilirken, bombanın bölgede çalışan kadın işçileri taşıyan 30 kişilik bir otobüsün geçişi esnasında infilak ettiği öğrenildi.
PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre çoğunluğu kadın 12 sivil hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
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