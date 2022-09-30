Putin 4 bölgenin Rusya'ya katılmasını öngören mutabakatı imzaladı: Bu temel haktır ve tarihi bir haktır Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya katılmasına ilişkin düzenlenen törene katılıyor. Putin, ''4 bölgenin Rusya'ya bağlanmasını imzalayacağız. Bu temel haktır ve tarihi bir haktır. 4 bölgedeki milyonlarca kişi kararını verdi. Ne Ukrayna Ne de Batı birliğimizi elimizden alabilir. Luhanks, Donetsk, Zaporijya ve Herson tercihini yaptı'' açıklamasında bulundu.

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