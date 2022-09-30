Putin 4 bölgenin Rusya'ya katılmasını öngören mutabakatı imzaladı: Bu temel haktır ve tarihi bir haktır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından satır başlıkları;
4 bölgenin Rusya'ya bağlanmasını imzalayacağız.
Bu temel hakkıdır ve tarihi bir haktır. 4 bölgedeki milyonlarca kişi kararını verdi.
Ne Ukrayna Ne de Batı birliğimizi elimizden alabilir. Luhanks, Donetsk, Zaporijya ve Herson tercihini yaptı.
8 yıl boyunca bu bölgelerde insanlar maruz kaldı.
Kiev'e müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulunuyoruz.
4 bölgedeki insanların güvenliği için her imkanı kullanacağız.
Ukrayna ve Batı Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak.
Ayrıntılar geliyor...