Dünya Putin 4 bölgenin Rusyaya katılmasını öngören mutabakatı imzaladı Bu temel haktır ve tarihi bir haktır
ASYA

Putin 4 bölgenin Rusya'ya katılmasını öngören mutabakatı imzaladı: Bu temel haktır ve tarihi bir haktır

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya katılmasına ilişkin düzenlenen törene katılıyor. Putin, ''4 bölgenin Rusya'ya bağlanmasını imzalayacağız. Bu temel haktır ve tarihi bir haktır. 4 bölgedeki milyonlarca kişi kararını verdi. Ne Ukrayna Ne de Batı birliğimizi elimizden alabilir. Luhanks, Donetsk, Zaporijya ve Herson tercihini yaptı'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Putin 4 bölgenin Rusyaya katılmasını öngören mutabakatı imzaladı: Bu temel haktır ve tarihi bir haktır
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından satır başlıkları;

4 bölgenin Rusya'ya bağlanmasını imzalayacağız.

Bu temel hakkıdır ve tarihi bir haktır. 4 bölgedeki milyonlarca kişi kararını verdi.

Ne Ukrayna Ne de Batı birliğimizi elimizden alabilir. Luhanks, Donetsk, Zaporijya ve Herson tercihini yaptı.

8 yıl boyunca bu bölgelerde insanlar maruz kaldı.

Kiev'e müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulunuyoruz.

4 bölgedeki insanların güvenliği için her imkanı kullanacağız.

Ukrayna ve Batı Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak.

Ayrıntılar geliyor...

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