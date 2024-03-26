Putin Moskova saldırısında ABD'yi işaret etti DEAŞ hemen harekete geçti

Bu açıklamanın ardından terör örgütü DEAŞ Rusya'da düzenlediği kanlı saldırının ardından ülkeye yönelik bir tehdit afişi yayınladı.
Yaygın olarak paylaşılan mesajın Rusça versiyonunda, elinde bıçak tutan maskeli bir adamın resminin önünde "Putin dahil tüm zalim Ruslara tehdit" başlığı yer alıyor. Posterin altında ise "Dikkat edin, rehin tutulan kardeşlerimizin intikamını alma fırsatımızın olmadığını düşünmeyin." yazıyor.
Tehdit mesajında 'Evet! Çok ağır, ölümcül, kanlı, yakıcı ve yıkıcı darbeler. Allah'ın izniyle bir katliam bekliyoruz. Çok yakında' ifadelerine yer verildi.
Yeni tehdit
Newsweek bu paylaşımı 'IŞİD Putin'e Yeni Tehdit' başlığı ile okurlarına duyurdu. Daily Mail ise 'Putin'i ve Rusları 'katletmekle' tehdit ediyor' manşetini attı.Bir başka İngiliz gazetesi Daily Star 'DEAŞ, Putin'e 'katliam beklemesini' söyledi' dedi. Mirror ise 'DEAŞ, Putin'i "kanlı" intikam almakla tehdit ettiği bildirildi' dedi.