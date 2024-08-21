Rusya ateşkese kapıyı kapattı: Ukrayna'nın saldırıları müzakere olasılığını ortadan kaldırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sözcü Zaharova, bu yolla NATO üyesi ülkelerin yetkililerinin Kiev tarafından gerçekleştirilen "terör eylemlerinin" sorumluluğundan kendisini kurtarmaya çalıştığını ileri sürdü.
Ukrayna yönetiminin Kursk bölgesine yaptığı saldırıya bahane aradığını ve her geçen gün "saçma ve uydurma argümanlar bulduğunu" ifade eden Zaharova, Ukraynalı yetkililerin Kursk bölgesinde sivillere yönelik yaptıkları saldırılardan sonra onlarla kimin anlaşmaya varacağı sorusunu cevapsız bıraktıklarını belirtti.
"Gazze'de durum için BMGK ve BM kararları uygulanmalı"
"Erivan kendi hatalarından dolayı başkalarını suçluyor"
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Sünik bölgesi üzerinden ulaşım bağlantılarına ilişkin Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında yapılan üçlü anlaşmayı Erivan'ın sabote ettiğine yönelik açıklamasını hatırlatan Zaharova, Erivan yönetiminin Batı'nın emriyle hareket ettiğini söyledi.
"Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesini destekliyoruz"
Türkiye ve Suriye'nin ilişkileri normalleştirme yönündeki girişimlere ilişkin de yorum yapan Zaharova, Ankara ve Şam'ın bu hususa önem verdiğini anımsattı.