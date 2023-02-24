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Dünya

Rusya’nın Berlin Büyükelçiliğinin önüne savaşta tahrip edilen Rus tankı konuldu

Almanya'da, Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinin önüne, Ukrayna'da sürmekte olan savaşı protesto etmek ve savaşın acımasızlığını gözler önüne sermek amacıyla Ukrayna'daki savaşta hasar alan Rus tankı yerleştirildi. Tankın 7,5 kilogram ağırlığındaki bir mayının üzerinden geçtikten sonra tahrip olduğu aktarılanlar arasında.

15:49 . 24/02/2023 Cuma
AA
Büyükelçiliğin önüne bırakılan hasarlı Rus tankı

Büyükelçiliğin önüne bırakılan hasarlı Rus tankı

Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde Berlin Story Bunker Müzesi, Ukrayna’daki savaşı protesto etmek ve savaşın acımasızlığını göstermek amacıyla savaşın başında tahrip olan bir Rus tankını Berlin’e getirdi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında bir mayının üzerinden geçerek tahrip olan T-72 tipi tank, römorkun üzerinde Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği önüne yerleştirildi.

Berlin Story Bunker Müzesinden Enno Lenze, tankı buraya getirmekle savaşın vahşetini ve dehşetini göstermek istediklerini belirterek "Ancak insanların yüz çevirdiği veya gerçekten hiçbir şey ifade etmeyen şoke edici görüntülerden veya benzeri şeylerden kaçınmak istedik. Tanklar, savaşın yok edilemez canavarları olarak görülüyor. Bu, 7,5 kilogram ağırlığındaki mayının üzerinden geçiyor ve tahrip oluyor." dedi.

Lenze, tankı Mart 2022'de Kiev civarındaki muharebe sırasında Rusların kullandığını ve Butça yakınlarında bir köyde tanksavar mayının üzerinden geçerek tahrip olduğunu ifade etti.

Lojistik açıdan tankın Berlin’e getirilmesinin kolay ancak bürokratik açıdan zor olduğunu anlatan Lenze, Berlin Mitte ilçe belediyesinin tankın kente getirilmesini reddettiğini, bunun üzerine mahkemeye gittiklerini ve kazandıklarını kaydetti.

Tankın namlusunun neden Rus Büyükelçiliğine doğru olduğuna ilişkin soruya da Lenze, bunun, tankın römorkun üzerinde bulunmasından dolayı ağırlık dağılımıyla ilgili bir durum olduğu yanıtını verdi.

Lenze, tankın 27 Şubat’a kadar Berlin’de kalacağını belirterek daha sonra da önce Hollanda'ya ardından da diğer Avrupa ülkelerinde sergileneceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Berlin’de Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümü sebebiyle Ukrayna ile dayanışma gösterileri düzenlendi.


#Almanya
#Berlin
#Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği
#Rusya-Ukrayna savaşı
#hasarlı tank
2 hours ago
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Rusya’nın Berlin Büyükelçiliğinin önüne savaşta tahrip edilen Rus tankı konuldu
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