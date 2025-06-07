Soykırımın gölgesinde İslam Dünyası'nda bayram

İslâm âlemi, Kurban Bayramı’nı, terör devleti İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırımın gölgesinde kutluyor. İstanbul’dan Kudüs’e, Moskova’dan Cenevre’ye, Togo’dan Endonezya’ya milyonlarca Müslüman, Kurban Bayramı’nı kutladı. Sabahın erken saatlerinde camiler, okul bahçeleri, meydanlar ve spor salonları dolup taştı. Mazlum coğrafyaların duası, işgal altındaki Kudüs’te, Mescid-i Aksa’da edilen aminlerle birleşti.
- İstanbul’daki camilerde Kurban Bayramı namazı yoğun katılımla eda edildi. Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüpsultan, Taksim ve Büyük Çamlıca camilerinde kılmak isteyenler, sabah namazıyla birlikte camileri doldurmaya başladı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen, aralarında yerli ve yabancı turistlerin de olduğu çok sayıda kişi, camiye girmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
- Suriye’de Esed rejiminin düşmesinin ardından ilk Kurban Bayramı namazı kılındı. Bakanlar, Cumhurbaşkanı ve askeri yetkililer de dahil olmak üzere hükümet üyeleri, Kurban Bayramı namazını Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kıldı. Başkent Şam’daki tarihi öneme sahip Emevi Camisi'ne bayram namazı için binlerce kişi akın etti.
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederek, dini bayramların, barışa, dostluğa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe açılan muhabbet kapıları olduğunu belirtti. Erbaş, kurban ibadetinin Allah'a imanın, teslimiyetin ve sahip olunan nimetlerin Allah için feda edebilme duyarlılığının nişanesi olduğuna işaret etti.
Bayram sevincinden herkesin istifade edebilmesi için azami gayret göstermesi gerektiğine dikkati çeken Erbaş, aile büyüklerini, akraba ve komşuları ziyaret ederek hayır duası alınmasının önemini vurguladı. Erbaş, şunları ifade etti: “Savaşların, acıların, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda bayramın neşesini ümmetin her bir ferdine ulaştırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamalıyız. O zaman hem yakın çevremizde hem de uzak diyarlardaki kardeşlerimizle aramızda muazzam gönül köprüleri kurulacak, kardeşlik bilincimiz güçlenecek ve böylelikle İslam'ın huzur iklimi dalga dalga tüm yeryüzüne yayılacaktır.”
- Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki afette yakınlarını kaybedenler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Narlıca Deprem Mezarlığı'nı ziyaret etti. Sabahın erken saatlerinde mezarlığa gidenler, yakınlarının kabirlerini suladı, çiçek bıraktı. Kur'an-ı Kerim okuyan ziyaretçiler, dua etti. Bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü ziyarette depremzedeler birbirleriyle bayramlaştı. Ziyaretçilerden 70 yaşındaki Cemile Keleş, bayramı buruk geçirdiğini dile getirerek, “Kızım çiçek gibiydi. Onun için mezarına çiçek ekiyorum. Yapacak bir şey yok. Evlatlar hiç unutulmaz” diye konuştu.
- Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ne ziyarette bulundu. Bayram dolayısıyla sabah erken saatlerde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehitlerin mezarı başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu. Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde roketli saldırı sonucu 2017 yılında şehit olan Sözleşmeli Er Halil İbrahim Gürel'in annesi Aysel Gürel, evladının Kurban Bayramı'nın 3. günü şehit olduğunu belirtti. Gürel, bayramların kendisi için hüzünlü olduğunu söyleyerek “Bayram geliyor dendiği zaman beni hiç etkilemiyor. Benim bayramım da burası, seyranım da burası. Her cuma gelirim, özel günlerde gelirim. Bayramlarda, seyranlarda hep buradayım” dedi.
- On binlerce Müslüman, İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazını eda etti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Mescid-i Aksa'da 80 bin kişi bayram namazı kıldı.
- Togo'nun başkenti Lome'de Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını okul bahçesinde kıldı. Kentte azınlıkta bulunan Müslümanlar, bayram namazı için Üniversite De Lome bahçesinde bir araya geldi. Burada hutbe irad eden ve bayram namazı kıldıran imam Agodomou Al Hassan, daha sonra Filistin ve Gazze için dua etti.
- Endonezya'nın Depok şehrinde Kurban Bayramı dolayısıyla bir araya gelen Müslümanlar Dian Al-Mahri Camisi'nde bayram namazı kıldı.
- Kenya'daki Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını başkenti Nairobi'deki açık alanda kıldı.
- Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Müslümanlar, Kurban Bayramının ilk gününde kurbanlık almak ve kesmek için kentte kurulan küçük ve büyük baş hayvan pazarına geldi.
- İtalya'nın Saronno kentinde Müslümanlar, Saronno İslam Kültür Merkezi’nde cami kapasitesini aşacak kadar kalabalık olması nedeniyle, namaz iki kez kılındı.
- Balkan ülkeleri Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da yaşayan Müslümanlar, bayramı coşkuyla karşıladı.
- Rusya'nın başkenti Moskova’da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazında akın ettiği camilere sığmayarak sokaklara taştı.