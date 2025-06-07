Soykırımın gölgesinde İslam Dünyası'nda bayram

Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ne ziyarette bulundu. Bayram dolayısıyla sabah erken saatlerde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehitlerin mezarı başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu. Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde roketli saldırı sonucu 2017 yılında şehit olan Sözleşmeli Er Halil İbrahim Gürel'in annesi Aysel Gürel, evladının Kurban Bayramı'nın 3. günü şehit olduğunu belirtti. Gürel, bayramların kendisi için hüzünlü olduğunu söyleyerek “Bayram geliyor dendiği zaman beni hiç etkilemiyor. Benim bayramım da burası, seyranım da burası. Her cuma gelirim, özel günlerde gelirim. Bayramlarda, seyranlarda hep buradayım” dedi.