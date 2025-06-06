Yollarda bayram yoğunluğu

Milyonlarca Müslüman, Kurban Bayramı’nın ilk gününe kavuştu. Arife günü yurt genelinde hem çarşı pazarda hem de yollarda yoğunluk yaşandı. İstanbul’un tarihi semtlerinden Eminönü, bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. Mısır Çarşısı çevresinde bayramlık şeker, lokum, kahve ve kuruyemiş alan yerli-yabancı turistler, tezgâhların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Esnaf, özellikle baklava ve lokuma büyük ilgi olduğunu belirtirken, bu özel atmosferi yaşamak isteyen birçok kişi çarşının tarihî dokusunda gezmenin keyfini çıkardı.





ALIŞVERİŞLER YAPILDI

Depremin izlerini silmeye çalışan Hatay’da da Uzun Çarşı’da bayram hareketliliği gözlendi. Restorasyonu süren çarşıda esnaf, vatandaşları geçici taşınma öncesinde son kez ağırladı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, çarşıyı ziyaret ederek hem bayramlaştı hem de esnafa destek mesajı verdi. Masatlı, Kurban Bayramı sonrası 320 esnafın yeni prefabrik çarşıya taşınacağını, tarihi dokunun ise titizlikle korunarak ihya edileceğini kaydetti.





YOLLARDA DENETİM SÜRECEK

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar kara yollarını doldurdu. Emniyet ve Jandarma ekipleri, kazaların önüne geçmek için denetimleri artırdı. Helikopter ve cayrokopterlerle yapılan havadan denetimlerde trafik akışı takip edildi, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında da yolcu yoğunluğu dikkat çekti.



