Mahkumlara bayram morali

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan genelge doğrultusunda, bayram boyunca açık görüş imkânı tanınacak, cezaevlerinde manevi ve sosyal destek programları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ceza infaz kurumlarında dün başlayan görüş programı, bayramın dördüncü günü olan 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bu kapsamda, belirlenen günlerde tutuklu ve hükümlüler, yakınlarıyla cam bölme olmadan, fiziki temas kurabilerek görüşebilecek.

Açık görüş hakkından, her hükümlü veya tutuklu sadece bir kez yararlanabilecek. Görüş süresi cezaevine göre değişmekle birlikte, ortalama 45 dakika ile bir saat arasında olacak. Bayram süresince cezaevlerinde moral ve sosyal destek amacıyla çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Bakanlık tarafından ceza infaz kurumlarına gönderilen etkinlik listelerinde, özellikle çocuklu aileler için ayrı programlar oluşturuldu. Kadın kapalı cezaevlerinde annesiyle kalan çocuklara yönelik tiyatro gösterileri, yüz boyama atölyeleri, palyaço gösterileri ve sinema etkinlikleri yapılacak. Bayram sabahlarında çocuklara bayram hediyeleri dağıtılacak, oyun alanları kurulacak.