Yakınlarını karşılamak için gittikleri cezaevi önünde halay çektiler

Kamuoyunda 10'uncu yargı paketi olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinde tahliyeler başladı. Yasa değişikliği sonrası tahliye olacak yakınlarını karşılamak isteyen yüzlerce kişi, Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde akşam saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Cezaevi girişine çıkan her araç heyecanla izlendi, kalabalık zaman zaman alkış tuttu, halay çekti. Bazı vatandaşlar araçlarının bagajında getirdikleri yiyeceklerle piknik yaptı, bazıları çocuklarıyla birlikte cezaevi duvarı önünde geceyi geçirdi.





'DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ, KURBAN KESECEĞİM'





Annesinin tahliyesini bekleyen Erhan Gümüş (36), dört yıldır her ay açık görüş için cezaevine geldiğini belirterek şunları söyledi:





“4 senedir gelip gidiyoruz. İnşallah bugün son olur. İçeride annem var, torunlarıyla birlikte dört gözle bekliyoruz. Yaklaşık 3 yılı daha kalmıştı ama bu yasa sayesinde erken çıkacak. Çok sevinçliyiz. Bu yasanın çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ederim. Kurban kesersem anam için keseceğim. Bir daha bu kapıya gelmemeyi umut ediyoruz."













'ÇİFTE BAYRAM YAPACAĞIZ'





Cezaevinde eşi bulunan Murat Can (42) da bekleyişini ailesiyle birlikte sürdürenler arasındaydı. Eşiyle yaptığı görüntülü görüşmeyi gösteren Can, duygularını şöyle dile getirdi:





“4,5 yıldır içerideydi. 2,5 senesi kalmıştı. Bu yasa bize umut oldu. Sabah tahliye olursa direkt memlekete gideceğiz. Çifte bayram yapacağız nasip olursa. Hem bayram hem özgürlük. Allah kimseyi bu kapıya düşürmesin ama düşenlere de böyle müjdeler nasip etsin."





Mahkumların tahliyesi gece yarısından sonra başladı. Yetkililer, işlemlerin cezaevi idaresi tarafından kademeli şekilde yürütüleceğini belirtti.











