Bayram öncesi mahkumlar Maltepe Cezaevi'nden izinli olarak tahliye edildi

Kurban Bayramı münasebetiyle Maltepe Cezaevi'ndeki mahkumlar izinli olarak tahliye edildi. Mahkumların yakınları gece olmasına rağmen cezaevinin önünde toplanarak yakınlarının çıkmasını beklediler.
Kurban Bayramı dolayısıyla cezaevlerinden de izinli tahliyeler gerçekleşti. Maltepe Cezaevi'ndeki mahkumlar da bayram dolayısıyla izinli olarak tahliye edildi. Mahkumların yakınları gece saatlerinde cezaevinin kapısının önünde toplandı. Yakınlarının çıkmasını beklediler.
Cezaevinden amcasının çıkışını bekleyen Erhan Ek, "Gecenin bu saatinde büyük amcamızı bekliyoruz. Çok mutluyuz çok heyecanlıyız. Allah'ın izniyle çıkacak inşallah. Allah devletimize zeval vermesin." şeklinde konuştu.