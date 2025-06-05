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Bayram öncesi mahkumlar Maltepe Cezaevi'nden izinli olarak tahliye edildi

Bayram öncesi mahkumlar Maltepe Cezaevi'nden izinli olarak tahliye edildi

09:215/06/2025, Perşembe
IHA
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Mahkum yakınları geç saatlere kadar cezaevi önünde bekledi.
Mahkum yakınları geç saatlere kadar cezaevi önünde bekledi.

Kurban Bayramı münasebetiyle Maltepe Cezaevi'ndeki mahkumlar izinli olarak tahliye edildi. Mahkumların yakınları gece olmasına rağmen cezaevinin önünde toplanarak yakınlarının çıkmasını beklediler.

Kurban Bayramı dolayısıyla cezaevlerinden de izinli tahliyeler gerçekleşti. Maltepe Cezaevi'ndeki mahkumlar da bayram dolayısıyla izinli olarak tahliye edildi. Mahkumların yakınları gece saatlerinde cezaevinin kapısının önünde toplandı. Yakınlarının çıkmasını beklediler.


Cezaevinden amcasının çıkışını bekleyen Erhan Ek, "Gecenin bu saatinde büyük amcamızı bekliyoruz. Çok mutluyuz çok heyecanlıyız. Allah'ın izniyle çıkacak inşallah. Allah devletimize zeval vermesin." şeklinde konuştu.




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