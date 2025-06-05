Bayram öncesi mahkumlar Maltepe Cezaevi'nden izinli olarak tahliye edildi

Kurban Bayramı dolayısıyla cezaevlerinden de izinli tahliyeler gerçekleşti. Maltepe Cezaevi'ndeki mahkumlar da bayram dolayısıyla izinli olarak tahliye edildi. Mahkumların yakınları gece saatlerinde cezaevinin kapısının önünde toplandı. Yakınlarının çıkmasını beklediler.