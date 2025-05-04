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Hapishaneden kaçtığı sanılan mahkum adliyede unutulmuş

Hapishaneden kaçtığı sanılan mahkum adliyede unutulmuş

22:034/05/2025, Pazar
AA
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Mahkumun adliyede unutulduğu kamera kayıtlarının izlenmesinin ardından ortaya çıktı.
Mahkumun adliyede unutulduğu kamera kayıtlarının izlenmesinin ardından ortaya çıktı.

ABD'de sıra dışı bir olay yaşandı. Hapishaneden kaçtığı sanılan ve saatlerce aranan mahkumun, adliye nezarethanesinde unutulduğu ortaya çıktı.

ABD'nin Georgia eyaletindeki hapishanede, firar ettiği sanılan ve 12 saat boyunca acil durum halinde aranan mahkumun, adliye nezarethanesinde unutulduğu ortaya çıktı.

ABD yerel basınında çıkan haberlere göre, Georgia eyaletindeki hapishane yetkilileri, sayım sırasında 1984'te cinayetten hüküm giyen Julian Brooks Deloach isimli mahkumun hücresinde olmadığını fark etti.

Hapishanede acil durum ilan eden yetkililer, tüm kapıları kilitleyerek mahkumu aramaya başladı. Hapishanedeki bütün hücreleri arayan yetkililer, kamera kayıtlarını incelemeye karar verdi.

Yetkililer, firari olduğu zannedilen mahkumun adliye nezarethanesinde unutulduğunu ve mahkumun 12 saat boyunca orada beklediğini fark etti.



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