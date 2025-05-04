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ABD karanlığa gömülmek üzere: İçişleri Bakanı Burgum 'tehlike altında' diyerek duyurdu

ABD karanlığa gömülmek üzere: İçişleri Bakanı Burgum 'tehlike altında' diyerek duyurdu

10:214/05/2025, Pazar
DHA
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ABD elektirik kesintisiyle karşı karşıya
ABD elektirik kesintisiyle karşı karşıya

ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, elektrik üretiminde yaşanan büyük zorluklar nedeniyle ABD'nin geniş çaplı bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, elektrik üretiminde yaşanan büyük zorluklar nedeniyle ABD'nin geniş çaplı bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum

ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, ülkede büyük bir elektrik kesintisi riski konusunda uyarıda bulundu. Burgum, “Bu hafta İspanya'da neler yaşandığını gördük. Benzer bir durum bu yaz Amerika'da da yaşanabilir” dedi.

ABD'nin şu anda elektrik üretiminde büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve bunun suçlusunun da ülkenin önceki liderleri olduğunu belirten Burgum, “Eski Başkan Joe Biden yönetiminin uygulamaya koyduğu kurallar, enerji şebekelerimizi büyük bir tehlike altına soktu” ifadelerini kullandı.

Avrupa'da karanlığa gömülmüştü

28 Nisan'da Portekiz, İspanya, İngiltere, Hollanda, Belçika ve Fransa'nın bazı bölgelerinde yaşanan elektrik kesintisi milyonlarca kişiyi elektriksiz bıraktı.

Kesintiler nedeniyle metrolar boşaltılırken trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle yollarda kargaşa yaşandı. Hastaneler, ameliyatları erteledi. Kesintinin nedeni için "ender görülen atmosferik olaylar" işaret edildi.




#Portekiz
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