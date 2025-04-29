Avrupa karanlığa gömüldü

İspanya ve Portekiz'de milyonlarca insanın elektriksiz kalmasına neden olan geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı. İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık yaşanırken, kentteki Barajas Havalimanı ile Barselona'daki El Prat Havalimanı'nda aksamalar gözlemlendi. Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde iletişim ve ulaşım ağları sekteye uğradı, internet hizmetleri aksadı. Madrid Özerk Yönetimi Hükümet Başkanı Isabel Diaz Ayuso, İspanyol hükümetinden ordunun düzenin korunmasını güvenceye alabilmesi için 3. Seviye Acil Durum Planı’nı devreye sokmasını istedi.





SİBER SALDIRI İHTİMALİ

BBC'nin haberine göre, "Madrid Open" tenis turnuvası da elektrik kesintileri sebebiyle askıya alındı. Politico'nun haberine göre, İspanya'da ismi belirtilmeyen bir yetkili, "İspanya'daki durumun idare edilmesi için kriz komitesi kuruldu. Siber saldırı ihtimali göz ardı edilmiyor ve soruşturmalar sürüyor" ifadelerini kullandı. Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, ilk incelemelere göre, elektrik kesintisinin siber saldırıdan kaynaklandığına dair herhangi bir belirti olmadığını kaydetti.İspanya'daki elektrik dağıtım şirketi Red Electrica'dan yapılan açıklamada ise "tarihte benzeri olmayan" bu durumun düzelmesinin 6 ila 10 saat süreceği bildirilse de belirtilen saat aralığında bir çok şehre elekrtik verilemedi.





FRANSA, ANDORRA VE BELÇİKA DA ETKİLENDİ

Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerinde yaşayanlar da elektrik kesintisinden etkilendi. Benzer şekilde Belçika'nın bazı bölgelerinde de kesintiler bildirildi. Fransız basını ülkenin güneyinin kesintilerden etkilendiğini, konu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.





METRO İSTASYONLARI KAPATILDI

Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN tarafından yapılan açıklamada, Alaric Dağı'nda çıkan ve Perpignan ile doğu Narbonne kenti arasındaki yüksek gerilim hattına zarar veren yangının da olası bir neden olarak belirlendiği kaydedildi. Yetkililer, ilk belirlemelere göre nadir hava olaylarının kesintilere yol açtığını, Portekiz'de tam normalleşme sağlanmasının bir hafta sürebileceğini duyurdu. Lizbon'dan gelen görüntülerde bir metro istasyonunun kapatıldığı görüldü.



