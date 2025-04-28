Avrupa büyük bir elektrik kesintisiyle sarsılıyor. Avrupa'nın büyük bölümünü etkileyen elektrik kesintisi Lizbon trafiğinde de hissedildi. Tüm trafik ışıkları kapanırken metro istasyonları da kesintiden etkilendi. Porto şehrinde de benzer durumların yaşandığı bildiriliyor. Kesintiden etkilenen bölgelerde havaalanları da etkilendi. ATM’ler hizmet dışı kaldı.

AVRUPA'DA HANGİ ÜLKELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLDU?

Yaşanan elektrik kesintilerinin İspanya, Portekiz, Andorra ve Fransa'nın bazı bölgelerinde yaşandığı duyuruldu.

Kesintiler, büyükşehirlerde metroların boşaltılmasına ve trafik sıkışıklığı yaşanmasına neden oldu. Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sokaklarda araç kuyrukları oluştu. Kesinti sırasında skor tabelalarının ve kameraların kapanmasıyla Madrid Açık tenis turnuvasına ara verildi. El Mundo gazetesine göre kartlı ödemelerde sorunlar yaşanmaya başladı.

Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Son bilgilere göre Belçika'ya kadar başka kesintiler de bildirildi. El Pais gazetesinin bildirdiğine göre İspanyol hükümeti, elektrik kesintisi nedeniyle ana şirket Red Electrica ofislerinde kriz toplantısı düzenledi. Hükümetten yapılan açıklamada, kesintilerin nedeninin belirlenmeye çalışıldığı kaydedildi. Cadena Ser Radyosu, İspanya Ulusal Güvenlik Konseyi'nin toplanacağını duyurdu.

AVRUPA SOKAKLARINDA KAOS HAKİM

İspanya’nın El Mundo gazetesinin haberine göre, elektrik kesintileri sebebiyle ülkede trafik de oldukça tehlikeli bir hal aldı. Yollardaki binlerce trafik ışığının çalışmaması sebebiyle araçlar, motosikletler ve yayalar zor anlar yaşadı. Barselona kentinin Eixample bölgesinde trafiğin oldukça yoğun olduğu, araçların kavşaklarda toplandığı görüldü. Yayalar pek çok yolda araçların durmuş olmasını fırsat bilerek karşıdan karşıya geçerken bir taksici “Şimdi dünyanın sonu mu geldi?” diye sordu.

TRENLER DURDU, YOLCULAR İÇİNDE KALDI

Publico gazetesine göre, Lizbon'un metro taşımacılığı operatörü Metropolitano de Lisboa, insanların duran trenlerin içinde kaldığını söyledi. Portekiz'in TAP Air şirketinden bir kaynak Lizbon havalimanının yedek jeneratörlerle çalıştığını söylerken, İspanya'da 46 havalimanını yöneten AENA ülke çapında uçuş gecikmeleri olduğunu bildirdi. Fransa'da şebeke operatörü RTE kısa süreli bir kesinti olduğunu ancak elektriğin geri geldiğini söyledi. Kesintinin nedeni araştırılıyordu.

AVRUPA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDEN OLDU SEBEBİ NEDİR, SİBER SALDIRI MI OLDU?

İspanya Red Electrica, yaptığı açıklamada, tarihte hiç böyle bir kesinti yaşanmadığını belirtti. Şirket, elektriğin yeniden verilmesinin faktörlere bağlı olacağını ancak simülasyonların bunun 6 ile 10 saat süre alacağını belirtti. Açıklamada, "Olayın nedenleri hakkında spekülasyon yapamayız" denildi. Hükümet, çeşitli bakanlıklardan gelen çeşitli teknik ekiplerle tedarik eksikliğini araştırıyor. Ulusal Siber Güvenlik Enstitüsü (INCIBE) de kesintinin bir siber saldırı olma ihtimaline karşı araştırma yapıyor. Henüz bir sonuca varamadılar. İber Yarımadası'ndaki elektrik kesintileri, hem İspanya hem de Portekiz'deki iletişim sistemlerini, internet şebekesini, havaalanlarını ve yüksek hızlı ulaşım ağlarını etkiledi.

Portekiz ulusal elektrik şebekesi operatörü REN (Rede Elétrica Nacional), ülkedeki geniş çaplı elektrik kesintilerinin nedenine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, nadiren görülen hava olaylarının kesintiye neden olduğu vurgulanırken, "İspanya'nın iç bölgelerinde yaşanan ani ve şiddetli sıcaklık değişimlerinin, 400 KV'luk yüksek gerilim hatlarında 'atmosferik titreşim' olarak adlandırılan anormal dalgalanmalara yol açtığı" ifade edildi.