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Avrupa korkma arkanda Türkiye var

Avrupa korkma arkanda Türkiye var

04:0028/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
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Economist'te konuyla ilgili yayımlanan karikatür
Economist'te konuyla ilgili yayımlanan karikatür

The Economist dergisi, Türkiye’nin gelişen savunma sanayisi ve Avrupa güvenliğinde alacağı rolü ele aldı. Dosyada, “ABD çekiliyor, Rusya tehdidi büyüyor. Ukrayna savunmada. Silah üretimi yetersiz... Avrupalılar korkmayın. Erdoğan arkanızda” ifadeleri yer aldı.

İngiliz The Economist Dergisi, bu haftaki sayısında Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi ve Avrupa güvenliğinde alacağı rolü değerlendiren bir analiz yayınladı. ABD ile Avrupa arasında artan güven bunalımına ve Washington'ın güvenlik şemsiyesinin Atlantik'in doğu kanadı için geçersiz kalacağına yönelik açıklamalara değinen analizde Türkiye'nin oluşan boşluğu askeri ve savunma sanayii kapasitesiyle kapatabileceğine işaret edildi. The Economist dosyasında, "Amerika çekiliyor, Rusya tehdidi büyüyor. Ukrayna savunmada. Yeni yatırım sözlerine rağmen silah üretimi rahatlamak için çok az. Avrupalılar korkmayın. Recep Tayyip Erdoğan arkanızda. Türkiye geçen yıl 24 milyar dolarlık askeri yatırım yaptı. Bu Almanya'nın yatırımının çeyreği kadar da olsa Türkiye çok geride değil. Güvenlik işbirliği, yeniden silahlanma ve Ukrayna konusunda Avrupa Türkiye'nin yardımına her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyuyor" tespitlerine yer verildi.


SAVUNMA SANAYİİNDE SAĞLAM ADIMLAR

Analizde Avrupa güvenliği ve Ukrayna konusunda işbirliğinin Türkiye için oldukça mantıklı bir hareket olduğu değerlendirilirken, Türk şirketlerinin savunma için harcanacak yüzlerce milyar eurodan pay alacağı ve Türkiye'nin hali hazırda Ukrayna'daki en büyük yatırımcılardan biri olduğu belirtildi. Analizde Türk savunma sanayiinin son yıllarda attığı sağlam adımlara, "Zırhlı araç, İHA, savaş gemileri ve mühimmat üretimi hızlandı" tespitiyle yer verilirken, Altay tankı ve Beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın 2030'a kadar Türk ordusunun envanterine gireceği hatırlatıldı. Dergi, BAYKAR'ın İtalyan savunma devi Leonardo ile yaptığı işbirliği anlaşmasına da dikkat çekerek "Bu BAYKAR'ın Avrupa İHA piyasasındaki payını büyütecek bir adım" yorumunu yaptı.


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