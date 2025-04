Avrupa korkma arkanda Türkiye var

İngiliz The Economist Dergisi, bu haftaki sayısında Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi ve Avrupa güvenliğinde alacağı rolü değerlendiren bir analiz yayınladı. ABD ile Avrupa arasında artan güven bunalımına ve Washington'ın güvenlik şemsiyesinin Atlantik'in doğu kanadı için geçersiz kalacağına yönelik açıklamalara değinen analizde Türkiye'nin oluşan boşluğu askeri ve savunma sanayii kapasitesiyle kapatabileceğine işaret edildi. The Economist dosyasında, "Amerika çekiliyor, Rusya tehdidi büyüyor. Ukrayna savunmada. Yeni yatırım sözlerine rağmen silah üretimi rahatlamak için çok az. Avrupalılar korkmayın. Recep Tayyip Erdoğan arkanızda. Türkiye geçen yıl 24 milyar dolarlık askeri yatırım yaptı. Bu Almanya'nın yatırımının çeyreği kadar da olsa Türkiye çok geride değil. Güvenlik işbirliği, yeniden silahlanma ve Ukrayna konusunda Avrupa Türkiye'nin yardımına her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyuyor" tespitlerine yer verildi.