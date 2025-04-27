Türkiye, dental turizmde Avrupa'nın en çok tercih edilen destinasyonlarından biri

Türkiye'nin her noktasında ağız ve diş sağlığı hizmeti verildiğini belirten Yenilmez, "Kamuda 135 ağız ve diş sağlığı merkezimiz, 43 ağız ve diş sağlığı hastanemiz bulunuyor. Özelde ise 140 ağız ve diş sağlığı merkezi ve 3 ağız ve diş sağlığı hastanesi bulunmakta." dedi.

"Çok güvenli ve kaliteli bir sağlık sistemimiz bulunmakta. Sağlık turizminde her yıl artan dental turist oranına sahibiz. Özellikle son 5 yılda ciddi bir büyüme yakalamış durumdayız. Avrupa'nın en çok tercih edilen dental destinasyonlarından birisiyiz. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Orta Doğu ve Balkanlar'dan hastalar Türkiye'yi tercih etmekte. Konumumuz ve destinasyonumuzun avantajlarını yaşıyoruz. Çok kolay ulaşılabilecek bir noktadayız. En çok tercih edilen işlemler ise implant uygulamaları, estetik diş tedavisi, zirkonyum ve seramik kaplamalar ile gülüş tasarımları. Avrupa'ya göre daha ekonomik bir tedavi imkanı sunuyoruz. Çok kısa sürelerde tedavi yapılabilmekte."