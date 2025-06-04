Çocuklu mahkuma tahliye

10'uncu Yargı Paketi ile cezaevlerindeki 27 bin hükümlüye tahliye yolu gözüktü. Kamuoyunda 10’uncu Yargı Paketi olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirle-rinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Teklif görüşülmek üzere TBMM’ye gönderildi.





27 BİN TAHLİYE

Düzenlemeyle cezaevlerindeki 358 bin 582 hükümlüden 27 bini tahliye edileceği öğrenildi. Tahliyesi sağlanacak hükümlü grupları da netleşti. Bu çerçevede, cezası kesinleşmişken yeniden suç işleyen bu nedenle mükerrer suçtan hükümlü olan ve toplam sayısı 19 bin 800'ü bulanan mahkumlar teklifle doğrudan tahliye edilecekler içinde yer alıyor.

Yine başvuru halinde tahliye edilecek olan gruplar ise hasta, yaşlı, bakıma muhtaç veya engelli hükümlülerin sayısının bin 500 ila 2 bin arasında değiştiği bildirildi. Öte yandan evde infaz uygulamasından yararlanması beklenen hükümlü sayısının ise 5 bini bulacağı kaydedildi. Bu rakamın 194’ü çocuğu okula giden anne hükümlülerden oluşurken, bin 95’i cezaevinde öğretim gören çocuklardan oluşuyor.





PAKETE BAYRAM REVİZYONU

Paket, TBMM'de ele alınması öncesinde iktidar ile muhalefet arasında Kurban Bayramı'na yetişmesi için uzlaşı arayışlarına sahne oldu. Varılan uzlaşı doğrultusunda 30 maddelik tekliften 8 maddenin çıkarılması bekleniyor. Çıkarılacak maddeler arasında BTK’ya içerik çıkarma yetkisi, ses ve gaz fişeği kullanımına hapis cezası, trafikte araçların önünün kesilmesi ile güvenliği zora sokacak fiillere hapis cezası, Noterlik Kanunu’nda disiplin cezaları, çocukların cezaları kesinleştiğinde eğitim evine gitmelerini düzenleyen maddeler olduğu öğrenildi.



