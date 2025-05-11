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Yolsuzluğu anlattı tahliye oldu

Yolsuzluğu anlattı tahliye oldu

Burak Doğan
04:0011/05/2025, Sunday
G: 11/05/2025, Sunday
Yeni Şafak
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Adı rüşvet soruşturmasında geçtiği için Ketenci’nin KKTC’ye girişi bakanlar kurulu kararıyla yasaklanmıştı.
Adı rüşvet soruşturmasında geçtiği için Ketenci’nin KKTC’ye girişi bakanlar kurulu kararıyla yasaklanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yakalanıp Türkiye’ye getirilen Park Dijital Medya’nın sahibi Kaan Ketenci, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasının ardından tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na daha önce kapsamlı ifade veren Ketenci, belediye iştiraki şirketler aracılığıyla kurulan yolsuzluk ağının tepesinde Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un bulunduğunu ifade etmiş, “Son karar verici Murat Ongun’du. Reklam alanları belirli firmalara tahsis ediliyordu” demişti. İçişleri Bakanlığı’nın tevdi raporuna göre, Park Dijital Medya ile Medya A.Ş. arasında 13 milyon 381 bin TL’lik sözleşme imzalanırken, aynı dönemde Ketenci’ye 2 milyon 201 bin TL ecrimisil borcu çıkarıldı. MASAK raporlarında ise 3 milyon TL’yi aşan para transferi tespit edildi. Bu para transferinin şirket içi hareketler olduğunu belirten Ketenci, “Suç teşkil eden bir para transferi yok. Eğer kamuya zarar verdiysem, bu zararı ödemeye hazırım” diye konuştu. Ketenci, verdiği ifade sonrası serbest bırakıldı.


#İBB
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