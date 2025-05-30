İnfaz Paketi Meclis’te: 19 bin 800 mahkum yararlanacak

Kamuoyunda infaz düzenlemesi olarak bilenen 10’uncu Yargı Paketi, Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Kovid-19 dönemindeki idari düzenlemelerden yararlanan hükümlülerin tahliyesini içermeyen teklifle hasta ve yaşlı hükümlülere tahliye yolu açıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, cezasızlık algısına son verilecek düzenlemeden cezaevlerinde bulunan 19 bin 800 kişinin faydalanacağını söyledi.
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 10 farklı kanunda değişiklik içeren toplam 30 maddelik teklifin ayrıntılarını açıkladı.
CEZASIZLIK ALGISINA SON
Güler, teklifi özetle şöyle anlattı: “Denetimli serbestlikten yararlanmak isteyen hükümlülerin, koşullu salıverilme tarihine kadar olan sürenin en az onda birini ceza infaz kurumunda geçirmesi zorunlu hale getirilmiş ve bu sürenin beş günden az olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu düzenlemeyle, hükümlülerin cezaevinde belirli bir süre kalması sağlanarak cezanın caydırıcılığı ve infazın etkinliği artırılmak istenmektedir.”
MÜKERRER SUÇA ŞARTLI TAHLİYE
“Teklifle mükerrer suç işleyenlerin koşullu salıverilmeden faydalanmasına olanak da sağlandı. İkinci defa suç işleyen hükümlüler cezasının dörtte üçünün infaz edilmesinin ardından koşullu salıverilecek. Hükümlünün salıverilmesinde iyi hal gözetilecek. Bu düzenlemeden mevcutta cezaevlerinde bulunan 19 bin 800 kişinin faydalanacak.”
CEZALAR ARTIRILIYOR
“Teklifle suça teşebbüs cezalarının alt ve üst sınırları bir yıl arttı. Suça teşebbüs halinde ağırlaştırılmış müebbet yerine 14–21 yıl, müebbet yerine 10–18 yıl hapis ceza öngörüldü. Kasten yaralama cezası artırıldı, kadına yönelik kasten yaralamada alt sınır yükseldi Kasten yaralama suçunun temel cezası da en düşük 1 yıl 6 ay olmak üzere artırıldı. Basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek fiillerde ve yaralama suçunun kadına karşı işlenmesi halinde alt sınır yükseltildi.”
“Ağır yaralama ile sonuçlanan suçlarda da ceza sınırları yükseltildi. Mağdurun zarar görme derecesine göre alt sınırlar 4–6 yıl, ölüm halinde 10–14 yıl veya 14–18 yıl olarak yeniden düzenlendi. Tehdit suçunun cezaları caydırıcılığın güçlendirilmesi amacıyla artırılacak. Mal varlığına yönelik tehditlerde hapis cezasının alt sınırı bir aydan iki aya çıkarılacak. Nitelikli tehdit hallerinde (silahla, örgüt gücüyle vb.) cezanın üst sınırı 7 yıla çıkarılacak.”
GECELEYİN VE EVDE İNFAZ
“Hafta sonu infaz ve evde infaz düzenlemelerinin kapsamı genişletiliyor. Geceleyin ve hafta sonu infaz sınırı kasten işlenen suçlarda 3 yıl, taksirli suçlarda 5 yıl olarak belirlendi. Düzenleme kadınlar ve çocuklar lehine geliştirildi. Buna göre konutta infaz usulünün kapsamı; kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 1 yıldan, 3 yıla, 70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan, 4 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 4 yıldan, 5 yıla çıkarıldı. Ayrıca, 80 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 6 yıl hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkân tanındı. Hastalık ve engellilik nedeniyle 5 yıl yerine 10 yıl, doğum nedeniyle ise 3 yıl yerine 5 yıl hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine olanak sağlandı. Ağırlaştırılmış müebbet cezası ‘Hasta ve yaşlı hükümlüler’ kapsam dışı bırakıldı.”
Minguzzi düzenlemesi
- Kadıköy’de Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesiyle tartışılmaya başlanan ‘suça sürüklenen çocuk’ hükümlülerle ilgili madde düzenlemede dikkat çekti. Kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar ile taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olan çocuk hükümlüler hakkında verilen cezalar doğrudan çocuk eğitim evlerinde yerine getirilecek. Doğrudan çocuk eğitimevine alınanlar dahil olmak üzere bu kurumlarda bulunan çocuk hükümlülerden firar edenler veya başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı verilenler ile kapalı ceza infaz kurumuna iade veya odaya kapatma disiplin cezası alıp, bu cezası kesinleşmiş olanlar veya asayiş ve düzenin sağlanması amacıyla disiplin cezası kesinleşmemiş olsa bile eylemi kurum düzeni ya da kişi güvenliği bakımından tehlike oluşturanlar “idare ve gözlem kurulu” kararıyla çocuk kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilecek.
Kovid-19 hükümlüleri pakette yok
- Kovid-19 sürecindeki hükümlülere yönelik tahliyelerin paketin konusunu olmadığını söyleyen Güler, “Daha net uygulamalarıyla beraber, infaz düzenlemesine bakmamız lazım. Yarın bir gün sel, deprem olduğunda, orada uygulamaların değişmesi olabilir mi, kalıcı tedbirlere bakmamız gerekir” diye konuştu.