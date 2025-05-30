İnfaz Paketi Meclis’te: 19 bin 800 mahkum yararlanacak

Kadıköy’de Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesiyle tartışılmaya başlanan ‘suça sürüklenen çocuk’ hükümlülerle ilgili madde düzenlemede dikkat çekti. Kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar ile taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olan çocuk hükümlüler hakkında verilen cezalar doğrudan çocuk eğitim evlerinde yerine getirilecek. Doğrudan çocuk eğitimevine alınanlar dahil olmak üzere bu kurumlarda bulunan çocuk hükümlülerden firar edenler veya başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı verilenler ile kapalı ceza infaz kurumuna iade veya odaya kapatma disiplin cezası alıp, bu cezası kesinleşmiş olanlar veya asayiş ve düzenin sağlanması amacıyla disiplin cezası kesinleşmemiş olsa bile eylemi kurum düzeni ya da kişi güvenliği bakımından tehlike oluşturanlar “idare ve gözlem kurulu” kararıyla çocuk kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilecek.