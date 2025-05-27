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MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu

MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu

16:2927/05/2025, Salı
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Celal Adan
Celal Adan

MHP, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev alacak Meclis Başkanvekili ve İdare Amiri'ni belirledi.

MHP, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak Meclis Başkanvekili olarak İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın adını verdi.


MHP ayrıca TBMM İdare Amiri olarak da Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın ismini Meclis Başkanlığına bildirdi.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imzasıyla Meclis Başkanlığına gönderilen yazıda, Meclis Başkanvekili olarak İstanbul Milletvekili Adan ve TBMM İdare Amirliği için ise Gaziantep Milletvekili Atay'ın isimleri bildirildi.




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