Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Su şişesi yüzünden kör oldular: 850 bin ürün geri çağrılıyor

Su şişesi yüzünden kör oldular: 850 bin ürün geri çağrılıyor

10:1112/07/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber
Walmart, şişelerini açarken bu kapakların yüzüne çarpması sonucu yaralanan üç tüketici bildirimi aldı.
Walmart, şişelerini açarken bu kapakların yüzüne çarpması sonucu yaralanan üç tüketici bildirimi aldı.

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu'na göre söz konusu Amerikan markasının şişeleri, ciddi darbe ve yırtılma tehlikeleri oluşturuyor.

Amerikan perakende zinciri Walmart, yaklaşık 850 bin paslanmaz çelik su şişesini geri çağırıyor.


Gerekçe ise şişe kapaklarının fırlama ve beklenmedik bir şekilde tüketicilere çarpabilme ihtimali. Bu durum, bugüne kadar iki kişide kalıcı görme kaybına neden oldu.


Geri çağırma, Walmart'ın 2017'den bu yana ülke genelindeki mağazalarında satılan “Ozark Trail 64 oz Paslanmaz Çelik Yalıtımlı Su Şişeleri”ni kapsıyor. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu tarafından perşembe günü yayınlanan bir bildiriye göre, bu ürünler ciddi darbe ve yırtılma tehlikeleri oluşturuyor.


CPSC'ye göre bunun nedeni, bir tüketicinin yiyecek, gazlı içecek, meyve suyu veya süt gibi bozulabilir içeceklerin zaman içinde içinde saklanmasından sonra şişeleri açmaya çalıştığında kapağın kuvvetle fırlayabilmesi.

ÜÇ TÜKETİCİ GERİ BİLDİRİM YAPTI

Perşembe günkü duyuru itibariyle Walmart, şişelerini açarken bu kapakların yüzüne çarpması sonucu yaralanan üç tüketici bildirimi aldı. CPSC, bu kişilerden ikisinin gözüne darbe aldıktan sonra kalıcı görme kaybına uğradığını da belirtti.


Tüketicilerden, artık kullanılmayan Ozark Trail şişelerini kullanmayı bırakmaları ve paralarının tamamını geri almak için Walmart'a başvurmaları isteniyor.

#ABD
#Su Şişesi
#Paslanmaz Çelik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası Temmuz 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayında faiz kararı tarih bell mi?