Terör devleti İsrail Gazze'de bir gazeteciyi daha katletti

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir gazeteci daha hayatını kaybetti.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.
Katil İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, gazeteci Abdullah Şekşek'in hayatını kaybettiği belirtildi.
Filistin basınında çıkan haberlerde gazeteci Şekşek'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde işgalci İsrail ordusuna ait insansız hava aracının ateş açması sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Terör devleti 173 gazeteciyi katletti
Medya Ofisinin açıklamasında, 7 Ekim 2023'ten bu yana katil İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 173'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, Gazze Şeridi'nde işgalci İsrail ordusunun gazetecileri hedef alması kınandı ve gazetecilerin öldürülmesinden terör devleti İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.
Uluslararası topluma ve medyayla ilgili uluslararası kuruluşlara seslenilen açıklamada, Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için katil İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, işgalci İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.