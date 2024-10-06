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Trump'ın mitinginde sürpriz isim: Elon Musk da katıldı

Trump'ın mitinginde sürpriz isim: Elon Musk da katıldı

08:256/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
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Donald Trump - Elon Musk
Donald Trump - Elon Musk

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuz’da suikast girişimi yaşanan Pensilvanya’nın Butler bölgesinde bir kez daha seçim mitingi gerçekleştirdi. Mitinge katılanlar arasında ünlü iş insanı Elon Musk da bulundu. Trump, burada yaptığı konuşmada destekçilerine seslenerek bölgedeki seçim kampanyasını sürdürdü.

Destekçileri, miting alanında ABD Başkanı
Donald Trump
'ı Amerikan bayrakları, sloganlar ve
"Amerika'yı yeniden büyük yap"
yazan şapka ve tişörtlerle karşıladı.

Trump'a mitingde başkan yardımcısı adayı J.D Vance ile ABD'li milyarder iş insanı
Elon Musk
da eşlik etti.

"Canavar başarılı olamadı"


"Nerede kalmıştık?"
diyerek konuşmasına başlayan Trump, buraya basit bir mesaj vermeye geldiğini belirterek,
"Daha güçlü, onurlu ve birlik içinde kazanmaya çok daha yakınız."
ifadelerini kullandı.

"Keskin nişancı korkunç canavardan Tanrı beni korudu ve başarılı olamadı"
diyen Trump,
"12 hafta önce hepimiz Amerika için bir kurşun göğüsledik."
diye konuştu.

Rakiplerinin kendisiyle çok fazla alanda mücadele yürüttüğünü belirten Trump,
"Belki de beni öldürmeye çalışan onlardı."
dedi.

Trump,
"birlikte kazanacağız"
mesajını vererek, ABD'nin
"akıllı bir başkanı"
olmazsa iç ve dış tehditlerin sorun yaratacağını ve
"iç tehdidin Rusya, Kuzey Kore ve Çin'den daha tehlikeli olduğunu"
savundu.

Çok sayıda
"tehlikeli kişiyi sınır dışı"
edeceklerini belirten Trump, ülkeye giren göçmenlerin bazılarının çok tehlikeli ve bazılarının da "deli" olduğunu söyledi.

Miting alanında bir kişinin fenalaştığı, Trump'ın ise katılımcıya ilk müdahale tamamlanana kadar konuşmasına ara vererek beklediği görüldü.


Elon Musk'ı sahneye davet eden Trump, Musk'ın
"ifade özgürlüğünü koruduğunu"
belirtti.


Musk: Bu son seçim olabilir


Musk ise bir tarafta merdivenden çıkamayan bir başkan olduğunu, diğerinin ise
"suratından kanlar akarken savaşmaya devam ettiğini"
dile getirdi.

Amerika'nın
"cesurların yurdu"
olduğunu kaydeden Musk,
"Sizi kimin temsil etmesini istiyorsunuz?"
sorusunu yöneltti.


Demokrasi için kurşun yedi


Vance ise burada yaptığı konuşmada, 13 Temmuz'u hiç unutmayacaklarını belirterek,
"En kötüsünden korktuk ama Başkan Trump yumruğunu kaldırıp 'savaşa devam' dediğinde her şeyin yolunda olduğunu anladık. Burada olan gerçek bir mucizeydi."
dedi.

"Bizi kimse durduramayacak" diyen Vance,
"Harris, sen ne hakla demokrasiye yönelik tehditten bahsedebilirsin? Donald Trump demokrasi için kurşun yedi. Sen ne yaptın?"
sorusunu yöneltti.

Mitingde, 1 dakikalık saygı duruşuyla Trump'a yönelik suikast girişimi sırasında hayatını kaybeden itfaiyeci Corey Comperatore ve olayda yaralanan James Copenhaver ve David Dutch da anıldı.


Trump'a suikast girişimi


Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.


Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Suikast girişimi sırasında mitinge katılan itfaiyeci Corey Comperatore hayatını kaybetmiş, James Copenhaver ve David Dutch yaralanmıştı.




#ABD
#Elon Musk
#Donald Trump

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