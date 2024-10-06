Trump'ın mitinginde sürpriz isim: Elon Musk da katıldı

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuz’da suikast girişimi yaşanan Pensilvanya’nın Butler bölgesinde bir kez daha seçim mitingi gerçekleştirdi. Mitinge katılanlar arasında ünlü iş insanı Elon Musk da bulundu. Trump, burada yaptığı konuşmada destekçilerine seslenerek bölgedeki seçim kampanyasını sürdürdü.
"Canavar başarılı olamadı"
Miting alanında bir kişinin fenalaştığı, Trump'ın ise katılımcıya ilk müdahale tamamlanana kadar konuşmasına ara vererek beklediği görüldü.
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Mitingde, 1 dakikalık saygı duruşuyla Trump'a yönelik suikast girişimi sırasında hayatını kaybeden itfaiyeci Corey Comperatore ve olayda yaralanan James Copenhaver ve David Dutch da anıldı.
Trump'a suikast girişimi
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
Suikast girişimi sırasında mitinge katılan itfaiyeci Corey Comperatore hayatını kaybetmiş, James Copenhaver ve David Dutch yaralanmıştı.