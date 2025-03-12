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Trump'tan Elon Musk'a Tesla jesti

Trump'tan Elon Musk'a Tesla jesti

10:1412/03/2025, Çarşamba
DHA
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Trump, Tesla satın aldı
Trump, Tesla satın aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk’a desteğini göstermek için bir Tesla aracı satın aldı.

ABD Başkanı
Donald Trump
, kıdemli danışmanı ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a desteğini göstermek amacıyla bir Tesla araç satın aldı. Trump, Musk ile beraber kameralar karşısına geçerek, Beyaz Saray'ın bahçesine getirilen Tesla araçlarla poz verdi.


"Harika bir ürün"


Normal koşullarda kendisinin araç kullanmadığını fakat Musk'a desteğini göstermek üzere bir araç alacağını belirten Trump,
“Satın alacağım çünkü birincisi, bu harika bir ürün, olabildiğince iyi. İkincisi, bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı. Şimdi bir tane alacağım. Kötü haber şu ki, kullanmama izin yok çünkü uzun zamandır araba kullanmadım. Araba kullanmayı çok severim ama Beyaz Saray'da kullanacağım ve personelimin kullanmasına izin vereceğim. Benim kullanmama izin yok”
ifadelerini kullandı.




#Donald Trump
#Tesla
#ABD

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