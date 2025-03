İkinci el otoda yüzde 30 talep artışı

Tüketicilerin ikinci el otomobillere olan ilgisi, her bayram tatili döneminde olduğu gibi bu yıl da gözlemlenmeye başladı. Pazardaki fiyat dengesi otururken, her geçen gün fiyatları artan sıfır kilometre araç fiyatları karşısında birçok ikinci el otomobil, uygun alternatifler olarak öne çıkıyor. Öte yandan politika faizindeki düşüş süreci, otomobil almak isteyenlerin taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da düşüş beklentisini her geçen gün artırıyor.