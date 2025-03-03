Hyundai İzmit’te elektrikli üretecek

Türkiye elektrikli araç üretim üssüne dönüşüyor. Yerli ve milli otomobil markası Togg’un pazarda oluşturduğu dinamizm yabancı otomotiv devlerinin de iştahını kabartıyor. Geçtiğimiz yıl satılan 13 otomobilden 1’i elektrikli olurken, ÖTV avantajı da pazarın büyümesine katkı sunuyor. 100 bini geçen yıllık satışlar da Togg’un büyük payı bulunurken, Çinli BYD’nin Manisa’ya 1 milyar dolarlık fabrika kurma kararı diğer yatırımcıların akınını hızlandırdı. Bir başka Çinli Chery’nin de Samsun’da fabrika kurma kararı açıklama beklerken Güney Koreli Hyundai’den sürpriz bir açıklama geldi.

İZMİT’TE ELEKTRİKLİ İÇİN HAT KURULUYOR

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da yıllık değerlendirme toplantısı yapan marka, Hyundai Motor Company’nin 2030’a kadar 90 milyar dolarlık yatırımla elektrikli araç satışını artıracağını belirtti. Bu yatırım stratejisi içerisinde Türkiye’de önemli bir yer tutuyor.

Türkiye’nin Hyundai için en önemli ülkelerden biri olduğunu söyleyen Hyundai Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, “Bu yatırım vizyonu çerçevesinde modeli belli olmamakla birlikte 2026’da Türkiye’de tam elektrikli üretim kararı alındı. Bunun için İzmit’teki fabrikamızda elektrikli üretim hattı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Belirlenen üretim takvimi 2026’nin ilk yarısında olacağı yönünde. Modelle ilgili bize de tam açıklama yapılmadı. Sadece üretim olacağı yönünde karar kesin. Bununla ilgili gerekli bakanlıklarla teşvike dair görüşmeler de sürüyor. Bu kararla birlikte Türkiye dünyada tam elektrikli araç üreten 5’inci Hyundai fabrikası olacak” açıklamasını yaptı.

85 BİN TANELİK İ10 MODELİ BİTECEK

Yıllık 245 bin adet üretimleri olduğunu ifade eden Berkel, “Bunun büyük bir kısmı ihracata gidiyor. Yerlilik oranımız yüzde 55. Bu Türkiye için büyük bir kazanım olacak. İ10 üretimimiz sonlanırken, i20 ve Bayon modellerini üretmeye devam edeceğiz. Henüz model belli olmadığı için üretim adetleri ve yatırım miktarı hakkında konuşamıyoruz. Öte yandan sonlanacak i10 modelinin yıllık üretimi 85 bin adetti. Bunun da yüzde 90’dan fazlası ihracata gidiyordu” diye konuştu.

HYUNDAİ ASSAN’IN UNVANI DEĞİŞTİRİLDİ

Öte yandan Türkiye’de Kibar Holding’le ortaklığı sona eren Hyundai Assan’ın adı Hyundai Motor Türkiye olarak değiştirildi. Türkiye’de geniş bir tam elektrikli model satışı yapan Hyundai’nin geçtiğimiz seneki satışlarda 5 bin tanelik tam elektrikli model performansıyla ilk 3 arasına adını yazmayı başardı. Murat Berkel, “Bizim 2025’teki pazar tahminimiz 1,1 milyon adet. Biz Hyundai olarak 65 bin adetlik satış hedefi koyduk. Bu yıl Inster, Ioniq 6 makyaklı versiyon ve Ioniq 9’u pazara sunacağız. Hedefimiz 7 bin adet tam elektrikli araç satışına imza atmak” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI YÜKSELİŞTE

Yerli ve milli Togg’un bayrağı taşıdığı Türkiye’nin elektrikli araç üretim kapasitesi de artıyor. 2 milyon otomotiv üretim kapasitesi bulunan Türkiye’de yerleşik fabrikalarda en büyük elektrikli araç üreticisi konumunda yıllık 175 bin adetle Togg bulunuyor. Togg’un ardından en büyük elektrikli araç üreticisi ise Çinli BYD olacak. BYD’nin Manisa’ya kuracağı fabrikada yılda 200 bin adetlik üretim öngörülüyor. Hyundai’nin Türkiye’de kaç adet tam elektrikli araç üreteceği ise bilinmiyor. Chery’nin Samsun’da kurmayı fabrikada ise elektrikli olup olmayacağı bilgisi verilmedi. Tüm bu rakamlarla birlikte Türkiye’nin elektrikli araç kapasitesinin 2030’a kadar 300 bin adedi geçmesi bekleniyor.







