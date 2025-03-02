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Yerli ve milli üretim Togg kışlaya girdi

Yerli ve milli üretim Togg kışlaya girdi

11:172/03/2025, Pazar
AA
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Togg, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarına da verildi.
Togg, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarına da verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "52 binden fazlası yollarda" diye açıkladığı, Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un T10X aracı, Milli Savunma Bakanlığının envanterine de girdi. Bakanlık envanterine alınan Togg araçları, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarına da verildi.

Bakanların yanı sıra birçok kurumda makam ve hizmet aracı olarak kullanılan Togg, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarına da verildi.

Milli Savunma Bakanlığındaki genel müdürler ile Genelkurmay Başkanlığında önemli karargah görevlerinde bulunan ve "J başkanları" diye bilinen komutanlar tarafından da makam aracı olarak kullanılan Togg'un, ordu komutanlıklarında ve yurt genelindeki birliklerde de yakın zamanda kullanılmaya başlanacağı öğrenildi.


#TOGG
#Recep Tayyip Erdoğan
#Genelkurmay Başkanlığı

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