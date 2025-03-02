Türkiye'de üretilecek 35 yeni tam elektrikli ve hibrit model geliyor





"Türkiye'de 3 milyon araç üretip 2,5 milyondan fazlasını ihraç ettik"





Murat Berkel, Hyundai'nin Türkiye'de İzmit fabrikasının temellerini 1995'te attığını ve ilk üretime 1997'de başladığını anımsatarak, 28 yıldır kesintisiz olarak üretim ve ihracat yaptıklarını söyledi.





Berkel, "O günden bugüne kadar çok önemli üretim adetlerine ulaştık. Hyundai Motor Türkiye yoluna emin adımlarla devam ediyor. 28 yılda 3 milyondan fazla araç ürettik. Her 92 saniyede bir i10, i20 ve Bayon üretiyoruz. Paydaşlarımızla birlikte 20 binden fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. 2,5 milyon adedin üzerinde ihracat gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.





Geçen yıl üç vardiya çalışarak 245 bin adetlik üretime ulaştıkları bilgisini veren Berkel, bunun 204 bininin 40'tan fazla ülkeye ihraç edildiğini, 2,4 milyar dolar ihracat gelirine ulaşıldığını anlattı.





Berkel, yerlilik oranının yüzde 55 civarında olduğunu belirterek, "İç piyasada satışlarımız her geçen gün artıyor. Son 4 yılda satışlarımızı yüzde 120 artırdık ve 2024'te 62 bin 913 adetlik bir satış rakamına ulaştık. Pazar payımız yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. Amacımız bu payımızı her geçen yıl yeni modeller ekleyerek artırmak." açıklamasında bulundu.