Trump'tan savaşın dokuzuncu gününde İran'a tehdit: İki hafta süre veriyorum

İsrail ile İran arasındaki savaş karşılıklı çatışmalarla sürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki savaşın dokuzuncu gününde açıklamalarda bulundu. Çatışmaları nasıl durduracağını bilmediğini söyleyen Trump, ABD'nin İran'a olası bir müdahaleye belki gerek kalmayacağını belirterek, "İran'a iki hafta süre veriyorum." dedi. Savaşın sekizinci gününde karşılıklı çatışmalar devam ederken dokuzuncu günün ilk saatlerinde sessizlik hakim oldu.
İran ile İsrail arasındaki savaş dokuzuncu gününe girdi.
İki tarafın sessizliğini koruduğu görülürken sekizinci günde ise taraflar karşılıklı saldırıları sürdürdü.
İran sabah saatlerinde Beerşeba'ya füze saldırısı düzenledi.
İran medyası, sabah saatlerinde düzenlenen füze saldırısında ABD ile İsrail ordusu tarafından ortaklaşa kullanılan Nevatim Hava Üssü'nün hedef alındığını bildirdi.
Gün içerisinde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'a yönelik saldırı düzenlediklerini açıkladı.
Savaşın dokuzuncu gününe girildiğinde ise ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu.
İran ile görüştüklerini belirten Trump, çatışmaları nasıl durduracağını bilmediğini söyledi.
Trump, ABD'nin İran'a olası bir müdahaleye belki gerek kalmayacağını belirterek, "İran'a iki hafta süre veriyorum." dedi.
Savaşın dokuzuncu gününde yaşanan önemli olaylar ise şöyle gelişti:
İsrail savaş uçakları İran'ın Şiraz bölgesini vuruyor.
ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail askeri açıdan iyi durumda, İran sıkıntı çekiyor ve çatışmaları durdurmanın bir yolunu göremiyorum. Diplomasiyi sürdürürken İsrail'den İran saldırılarını sonlandırmasını istemek çok zor. Şu anda acı çeken İran ve ben çatışmaların nasıl durdurulacağını bilmiyorum. Şu aşamada İran konusunda bir karar veremem. İran, Avrupa ile konuşmak istemiyor, bizimle konuşmak istiyor. Olası bir müdahale için İran'a iki hafta süre veriyorum." açıklamasında bulundu.
İran'ın İsrail'e yaptığı misilleme saldırılarında bir kişinin öldüğü 30 kişinin yaralandığı belirtildi.
İran Kültürel Miras Bakanı Seyyid Rıza Salihi Emiri, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkedeki kültürel ve doğal mirasın tehdit altında olduğunu belirterek Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO) acil koruma talebinde bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayarak çatışmaların son bulması yönünde çağrıda bulundu.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, "İran'a karşı uzun bir savaşa hazır olmaları gerektiğini ve önlerinde zorlu günlerin bulunduğunu" söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in İran lideri Hamaney'i öldürme tehdidine ilişkin, "Bunun söylemde kalmasını diliyorum" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in ülkesine yönelik başlattığı haksız saldırıya karşı dünyanın harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.
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