Trump'tan savaşın dokuzuncu gününde İran'a tehdit: İki hafta süre veriyorum

22.50:

ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail askeri açıdan iyi durumda, İran sıkıntı çekiyor ve çatışmaları durdurmanın bir yolunu göremiyorum. Diplomasiyi sürdürürken İsrail'den İran saldırılarını sonlandırmasını istemek çok zor. Şu anda acı çeken İran ve ben çatışmaların nasıl durdurulacağını bilmiyorum. Şu aşamada İran konusunda bir karar veremem. İran, Avrupa ile konuşmak istemiyor, bizimle konuşmak istiyor. Olası bir müdahale için İran'a iki hafta süre veriyorum." açıklamasında bulundu.