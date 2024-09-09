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Dünya

Tunus Cumhurbaşkanı Said ülkedeki tüm valiliklere yeni isimler atadı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir ay kala ülkedeki 24 ile yeni valiler atadı.

15:51 - 9/09/2024 Pazartesi
AA
Kays Said
Kays Said

Tunus Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesabından söz konusu değişikliğe ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in daha önce görevden aldığı 9 ilin valisi dahil bugün 24 ile yeni valiler atadığı kaydedildi.

Değişikliğin nedenine dair ise bilgi verilmedi.

Tunus'ta 25 Temmuz 2022'de kabul edilen yeni Anayasa'ya göre cumhurbaşkanı, valileri, sivil ve askeri üst düzey kadroları başbakanın teklifi üzerine atama hakkına sahip.

Said, 25 Ağustos'ta da geniş hükümet revizyonuna giderek 3'ü devlet bakanı olmak üzere 22 yeni bakan atamıştı.

#Tunus
#Kays Said
#Seçim
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