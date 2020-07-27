Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikata başlıyor

Ekonomi

Araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı: Uygulamaya dâhil olan mahalle esnafı da ek gelir kazanma şansı bulacak

Giderek artan kargo ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak bir proje hayata geçiren Yurtiçi Kargo, resmi başvuruları Kurban Bayramı’nın ardından başlayacak olan 'YK Plus’ta araç sahibi olan herkes, kendi işini kurma şansına sahip olacak. 81 ilin tamamında hayata geçirilecek olan ‘YK Plus Taşıyıcı’ uygulamasına giren kişiler, çalışacakları günleri ve saatleri kendileri belirleyebilecek. Bu uygulamada, kişiler taşıdıkları kargo adetine göre gelir elde edecekler. Buna göre ‘Taşıyıcı’ uygulamasına giren bir kişi asgari ücretin üç katına kadar kazanç sağlayabilecek.