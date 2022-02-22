Dünya Kırımdan sonra Putin gözünü Donbasa dikti Rusya ile Ukrayna arasında savaş krizi neden çıktı?
AVRUPA

Kırım'dan sonra Putin gözünü Donbas'a dikti: Rusya ile Ukrayna arasında savaş krizi neden çıktı?

Sovyetler Birliği'nin eski üyesi olan Ukrayna, Avrupa ile yakınlaşması üzerine adeta Rusya'nın düşmanı ilan edildi. 2013 yılında Kiev yönetimine gelen Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç, ülkesinin Batı'ya meyillenmesini engellemek için Avrupa Birliği ile olan Ortak Anlaşma'yı askıya aldığını açıklamıştı. Alınan bu karar Ukrayna tarihinde derin krizlerin başlangıcı niteliğindeydi.

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Muhammed Keskin Diğer
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Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin

2013 yılında 'meydan olayları' ile başlayan krizin ayak sesleri 2014 yılında iç karışıklıklara dönmüştü. Ülke adeta ikiye bölünerek Avrupa yanlıları ve Rus yanlıları olarak sokakta göstericiler karşı karşıya geliyordu. Olayların büyümesi üzerine Rus yanlısı dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Rusya'ya kaçmak zorunda kaldı. Böylelikle Avrupa sınırları ve Rusya sınırları arasında kalan Ukrayna coğrafi olarak da iki ayrı kutuplara bölünmüş oldu.

Rusya'nın eski sınırlarına ulaşma arzusu, bağımsız sınır komşularını tedirgin ettikçe Putin geri adım atmıyordu. Ukrayna karışıklığı gündemdeyken olaylar Kırım ve Donbas'a sıçradı. Kırım Parlamnetosu, Rusya'nın baskısıyla askeri üniformalı 'silahlı, yeşil adamların' Rusya'ya katılma referandumunu yapma kararı aldı. Yerli halk olan Tatar ve Ukraynalılar tarafından asla kabul edilmeyen 16 Mart 2014'teki bu yasa dışı referandum Kırım'ı Rusya'ya katmış oldu.

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Sovyet sınırlarına ulaşma arzusu içinde olan Putin yönetimi, Kırım'ı yasa dışı ilhakla sınırlı kalmayıp Ukrayna'nın doğu illerini de karıştırmaya devam etti. Rus yanlısı ayrılıkçı grupların destekleriyle Ukrayna'nın doğusunda sözde devletler ilan edildi. Donbas denilen bölgede Rusya yanlılarının yasa dışı işgalleri yedi yıldır sürüyor.

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Kırım'dan sonra Putin gözünü Donbas'a dikti: Rusya ile Ukrayna arasında savaş krizi neden çıktı?
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Kırım'dan sonra Putin gözünü Donbas'a dikti: Rusya ile Ukrayna arasında savaş krizi neden çıktı?

Sovyetler Birliği'nin eski üyesi olan Ukrayna, Avrupa ile yakınlaşması üzerine adeta Rusya'nın düşmanı ilan edildi. 2013 yılında Kiev yönetimine gelen Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç, ülkesinin Batı'ya meyillenmesini engellemek için Avrupa Birliği ile olan Ortak Anlaşma'yı askıya aldığını açıklamıştı. Alınan bu karar Ukrayna tarihinde derin krizlerin başlangıcı niteliğindeydi.

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