Ukrayna'dan Türkiye'ye teklif: Beraber uçak üretelim

Dünya'nın en büyük kargo uçağının üreticisi olan Antonov'un CEO'su yeni projelerinde Türkiye ile çalışmak istediklerini açıkladı.

Ukrayna merkezli şirketin daha önceden var olan kargo uçaklarından daha büyük bir uçak yapmayı planladığı, bunun için de Türkiye ile birlikte hareket etmek istediği öğrenildi.

Antonov kargo uçakları boyutları ile dikkat çekiyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kubela CNN Türk yayınında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi daha cesur projeler başlatmak istiyoruz. Türk ve Ukrayna teknolojilerinin bir arada kullanıldığı projeler. Bu küresel anlamda da rekabetçi projeler olacak. Uçak üretimi yapan Antonov isimli dünyaca ünlü bir şirketimiz var. Türk ortaklarımıza bir öneride bulunduk. Üret ve uç. Yani sadece uçaklarımızı satmaya çalışmıyoruz"

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CEO ilk dış ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi

Antonov'un CEO'sunun göreve başladıktan sonra ilk dış ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmesi de sembolik açıdan oldukça önemli. Antonov Yönetim Kurulu Başkanı Oleksandr Los, ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Ukrayna ve Türkiye'nin Antonov işbirliğine dair detayları ele aldı.

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Görüşmelerde, ortak işbirliği ile ilgili konular görüşülürken bu iş birliğinin yalnızca hava projeleri ile kısıtlı kalmayıp savunma alanının tamamını kapsaması ele alındı

. Türkiye daha önce Akıncı İHA'larının motorlarının Ukrayna'dan almaya başlamış, Ukrayna ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Ukrayna ziyaretinde Türkiye'den bir parti daha İHA alma talebinde bulunmuştu.

Önümüzdeki hafta Antonov yetkilileri tekrar gelecek

Görüşmeler sonunda temasların sürdürülmesi konusunda mutabakat sağlanırken önümüzdeki hafta Antonov işbirliği ve savunma işbirlikleri üzerinde detaylı bir takvim ve yol haritası çıkarılması için Ukrayna'dan üst düzey bir heyetin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.