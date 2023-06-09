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Dünya

Üyeliği Türkiye'nin onayına bağlı olan İsveç'ten NATO'ya asker bulundurma izni

NATO üyeliği için Türkiye ve Macaristan'ın onayını bekleyen İsveç dikkat çeken bir karar aldı. Rusya'nın kendileri için tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirten İsveç, NATO birliklerinin ülkede geçici olarak konuşlandırılmasına izin verdi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Savunma Bakanı Pal Jonson'ın ülke basınına verdiği demeçte ülkenin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi güvenlik riski altında olduğu ifade edilirken, "Yakın çevremizdeki ciddi durumun ışığında böyle bir karar aldık." denildi.

22:27 . 9/06/2023 Cuma
AA
İsveç'ten NATO'ya topraklarında asker bulundurma izni.

İsveç'ten NATO'ya topraklarında asker bulundurma izni.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO birliklerinin ülkede geçici olarak konuşlandırılmasına izin verdiklerini bildirdi.

Kristersson ve Savunma Bakanı Pal Jonson'ın Dagens Nyheter gazetesine yazdıkları ortak makalede, Rusya'nın kendileri için tehdit oluşturmaya devam ettiği belirtilerek, İsveç hükümetinin, ordunun, gelecekteki ortak operasyonlara olanak sağlamak üzere NATO'ya üye devletlerle hazırlıklar yürütebilmesini karara bağladığı aktarıldı.

Makalede, "Rusya bizim için hala bir tehdit. Kriz veya savaş durumunda, diğer ulusların askeri kaynaklarını hızla bölgemize getirebilmeliyiz. İsveç hükümeti olarak ittifaka üye olmadan NATO birliklerinin ülkemizde geçici olarak bulunmalarına izin verdik." ifadeleri kullanıldı.

"Yakın çevremizdeki ciddi durumun ışığında böyle bir karar aldık"

Makalede, şunlar kaydedildi:

"Moskova, jeopolitik hedeflerine ulaşmak için çok büyük askeri ve siyasi riskler alıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı, Avrupa'da modern zamanlarda gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi güvenlik riski altındayız. Rusya yakın gelecekte de komşuları için tehdit oluşturmaya devam edecek. Putin'in toprak hırsının sınırlarının nerede olduğunu söylemek imkansız. Yakın çevremizdeki ciddi durumun ışığında böyle bir karar aldık."

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Finlandiya ile komşusu İsveç, onlarca yıllık askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek 18 Mayıs 2022'de NATO üyeliği için başvuru yapmıştı.

Finlandiya nisanda NATO'nun 31. üyesi olurken, İsveç'in üyeliği için Türkiye ve Macaristan'dan henüz onay çıkmadı.



#İsveç
#NATO
#Asker
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