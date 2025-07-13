Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
YGP'den 'Suriye toprak bütünlüğüne tavizsiz destek' açıklaması

YGP'den 'Suriye toprak bütünlüğüne tavizsiz destek' açıklaması

19:5113/07/2025, воскресенье
G: 13/07/2025, воскресенье
Yeni Şafak
Sonraki haber
YPG elebaşı Şahin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Mart'ta imzaladığı anlaşma.
YPG elebaşı Şahin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Mart'ta imzaladığı anlaşma.

Geçtiğimiz günlerde silah bırakan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, "Suriye topraklarının bütünlüğünün tavizsiz bir ilke olduğunu açık ve net bir şekilde ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu. Suriye hükümeti ile görüşmelerin 'siyasi ve tarihi bir başarı' olduğu vurgulanan açıklamada, 'tüm bileşenlerin haklarını güvence altına alan bir Suriye anayasası' talebi dile getirildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile 10 Mart'ta bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma tüm Suriye topraklarında ateşkes ilan edilmesini ve Kürt toplumunun devletin ayrılmaz bir parçası olduğunu, vatandaşlık ve anayasa haklarının garanti altına alınmasını öngörüyor.

Anlaşma uyarınca Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivil ve askeri kurumların Suriye devlet yönetimine entegrasyonunu kapsaması bekleniyor.

PKK silah bıraktı, YPG de açıklama yaptı: Toprak bütünlüğü tavizsiz bir ilke

Geçtiğimiz günlerde silah bırakan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG,
"Suriye topraklarının bütünlüğünün tavizsiz bir ilke olduğunu açık ve net bir şekilde ilan ediyoruz
" açıklamasında bulundu.

Suriye hükümeti ile görüşmelerin 'siyasi ve tarihi bir başarı' olduğu vurgulanan açıklamada, 'tüm bileşenlerin haklarını güvence altına alan bir Suriye anayasası' talebi dile getirildi.

Taleplerinin yeni olmadığının altını çizen örgüt, "Bu talepler, Suriye halkının uzun süredir savunduğu temel ilkeler" denildi.

YPG'yi besleyen ABD: Tek Suriye olmalı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye ve Irak'ta federal yönetim modellerinin işleyemeyeceğini belirterek,
"Hepimizin uzlaşması ve şu sonuca varması gerekiyor: Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye."
demişti.

"YPG'ye devlet borçlu değiliz"

Barrack, ABD'nin DEAŞ'la mücadele etmek için YPG'yle ittifak kurduğunu belirterek,
"Bu nedenle duygular çok yoğun çünkü onlar ortaklarımızdı. Ancak asıl soru şu, onlara ne borçluyuz? Onlara bir devlet içinde kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz."
diye konuşmuştu.

#Suriye
#PKK
#YPG
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vergi affı gelecek mi? Vergi affı 2025 ne zaman çıkacak mı? Bakanlıktan net açıklama