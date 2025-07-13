YGP'den 'Suriye toprak bütünlüğüne tavizsiz destek' açıklaması

Geçtiğimiz günlerde silah bırakan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, "Suriye topraklarının bütünlüğünün tavizsiz bir ilke olduğunu açık ve net bir şekilde ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu. Suriye hükümeti ile görüşmelerin 'siyasi ve tarihi bir başarı' olduğu vurgulanan açıklamada, 'tüm bileşenlerin haklarını güvence altına alan bir Suriye anayasası' talebi dile getirildi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile 10 Mart'ta bir anlaşma imzalamıştı.
Anlaşma tüm Suriye topraklarında ateşkes ilan edilmesini ve Kürt toplumunun devletin ayrılmaz bir parçası olduğunu, vatandaşlık ve anayasa haklarının garanti altına alınmasını öngörüyor.
Anlaşma uyarınca Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivil ve askeri kurumların Suriye devlet yönetimine entegrasyonunu kapsaması bekleniyor.
PKK silah bıraktı, YPG de açıklama yaptı: Toprak bütünlüğü tavizsiz bir ilke
Suriye hükümeti ile görüşmelerin 'siyasi ve tarihi bir başarı' olduğu vurgulanan açıklamada, 'tüm bileşenlerin haklarını güvence altına alan bir Suriye anayasası' talebi dile getirildi.
Taleplerinin yeni olmadığının altını çizen örgüt, "Bu talepler, Suriye halkının uzun süredir savunduğu temel ilkeler" denildi.