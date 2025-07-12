47 yıllık terörün bitmesi için ilk adım: PKK silah bırakmaya başladı

Silah bırakma töreninin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani bir açıklama yaptı. Barzani, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “PKK’nın silah bırakmak için attığı adımı destekliyoruz. Bu sürecin yeni bir aşamaya evrileceğine ve doğru yönde atılacak başka adımları da getireceğine dair inancımız tamdır." Bu sürece destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiğini kaydeden Barzani, MHP lideri Bahçeli, PKK elebaşı Öcalan ve sürece katkı sunan kişi ve kurumların rolüne saygı duyduğunu ifade etti.