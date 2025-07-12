47 yıllık terörün bitmesi için ilk adım: PKK silah bırakmaya başladı

“Terörsüz Türkiye” sürecinde kritik eşik aşıldı. Güvenlik güçlerinin Irak’taki operasyonlarıyla hareket edemez hale gelen terör örgütü PKK, Öcalan’ın çağrısı ve bölgesel dengelerin değişmesiyle fesih kararı almıştı. Dün Süleymaniye’de 30 kişilik PKK’lı grup silahlarını kazana atıp yakarak “silah bırakma” sürecini de başlattı.
Terörsüz Türkiye hedefinde kritik bir eşik aşıldı. PKK, kendini feshettikten sonra en önemli adımı dün attı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan’dan gelen açıklamanın ardından, örgüt 47 yıllık faaliyetinin ardından silah bırakmaya başladı. Sürecin ilk aşaması, Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye kırsalında bulunan Casene Mağarası’nın önünde tamamlandı. Burada silahlar ateşe verilerek imha edildi. Böylece PKK, 1984’teki Eruh baskınından bu yana sürdürdüğü terör eylemlerini sonlandırma yoluna girmiş oldu.
KANDİL’İN ETEKLERİNDE SİLAH BIRAKTI
Silah bırakma töreni, PKK'nın sözde merkez karargâhının bulunduğu Kandil Dağı eteklerindeki Süleymaniye’ye bağlı Dukan kasabasına yaklaşık 10-15 kilometre uzaklıktaki bir bölgede gerçekleştirildi. Turistik Casene Mağarası önünde yapılan törende, 15’i kadın, 15’i erkek olmak üzere 30 kişilik ilk grup silahlarını bir kazanda ateşe verdi.
BAŞLARINDA BESE HOZAT VARDI
Kendilerine “Barış ve Demokratik Toplum Grubu” adını veren 30 kişilik grubun başında, 2011’den bu yana arananlar listesinde yer alan KCK’nın Eş Genel Başkanı terörist Bese Hozat bulunuyordu. Grup, Casene Mağarası’ndan çıkarak silahların yakılacağı alana geldi. Tören sırasında önce Türkçe, ardından Kürtçe bir bildiri okundu. Hozat liderliğindeki grup, Öcalan’ın 9 Temmuz’da yayınlanan video mesajına uyduklarını ifade etti.
BENZİNLE YAKILDI
Bildirinin okunmasının ardından Hozat ve beraberindekiler silahlarını sırayla hazırlanan kazana bıraktı. Silahları imha eden grubun öncülüğünü teröristler Bese Hozat, Behzat Çarçel ve Tekoşin Ozan yaptı. İlk silahı Bese Hozat teslim etti. Son silah da bırakıldıktan sonra, kazanın üzerine benzin döküldü ve Hozat tarafından ateşe verildi. İmha edilenler arasında otomatik, yarı otomatik ve ağır makineli silahlar da vardı.
Seri numaraları teslim edildi
- Törene DEM Parti Eş Genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın yanı sıra Ahmet Türk, Sırrı Sakık gibi siyasetçiler ile çok sayıda gazeteci ve yazar katıldı. Faaliyeti, medya kuruluşlarından Anadolu Ajansı, Medya Haber, ANF ve Channel 8 takip etti. Silah bırakma saat 11.25’te başladı ve 11.45’te sona erdi. İmha edilen silahların seri numaralarını içeren bir belge, Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak Savunma Bakanlığı ve Erbil İçişleri Bakanlığı’ndan oluşan heyete teslim edildi.
Barzani’den teşekkür
- Silah bırakma töreninin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani bir açıklama yaptı. Barzani, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “PKK’nın silah bırakmak için attığı adımı destekliyoruz. Bu sürecin yeni bir aşamaya evrileceğine ve doğru yönde atılacak başka adımları da getireceğine dair inancımız tamdır." Bu sürece destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiğini kaydeden Barzani, MHP lideri Bahçeli, PKK elebaşı Öcalan ve sürece katkı sunan kişi ve kurumların rolüne saygı duyduğunu ifade etti.
Güvenliği IKBY sağladı
- Silahların bırakıldığı alana 300 kişilik bir platform kuruldu. Mağaranın önüne, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın görüntüsünün yer aldığı dev bir ekran yerleştirildi. Ayrıca, silahların imha edileceği kazan alana konuldu. Teslimatın yapıldığı alanda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Özel Kuvvetler tarafından sağlandı. Silah teslimatı sırasında bölgede helikopterler uçtu.