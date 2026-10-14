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Komşu savaş pozisyonuna geçti: Orduya en üst seviye hazırlık talimatı

Komşu savaş pozisyonuna geçti: Orduya en üst seviye hazırlık talimatı

10:09, 14/10/2026, Çarşamba
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Komşu savaş pozisyonuna geçti: Orduya en üst seviye hazırlık talimatı
Irak ordusu (Arşiv)

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, askeri kapasite ve güvenlik durumunun ele alındığı toplantının ardından silahlı kuvvetlerin savaşa hazırlık seviyesinin en üst düzeye çıkarılmasını istedi.

Irak
 Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zeydi, Başkomutanlık Ofisi Müdürü, Planlama Bakanlığı Müsteşarı, bazı danışmanlar ve askeri kuvvet komutanlarının katılımıyla ülkenin güvenlik durumunu ve silahlı kuvvetlerin hazırlık seviyesini ele aldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Irak silahlı kuvvetlerinin mevcut muharebe gücü değerlendirilirken hava ve deniz kuvvetleri, hava savunma sistemleri ile ordu havacılığının kapasitesi ve bu birimlerin ihtiyaç duyduğu modern donanım, ekipman ve teknolojiler ele alındı.

Gelişen askeri teknolojilere dikkati çeken Zeydi, modern bir askeri gücün artık sadece geleneksel konvansiyonel silahlardan ibaret olmadığını belirterek, hava gücü, insansız hava araçları (İHA), hava savunma sistemleri ile teknik kapasitenin stratejik önemine vurgu yaptı.

Ali ez-Zeydi
Ali ez-Zeydi

Orduya 'savaşa hazırlık' talimatı

Silahlı kuvvetlerin savaşa hazırlık durumunun en üst seviyeye çıkarılmasını isteyen Zeydi, hükümetin ordunun savunma kapasitesini güçlendirmek ve imkanlarını geliştirmek için gerekli tüm desteği sağlamaya kararlı olduğunu ifade etti.

Zeydi, yürütülen bu çalışmaların Irak’ın ulusal güvenliğini ve egemenliğini teminat altına almanın yanı sıra ülkenin hava sahası, kara suları ve toprak bütünlüğünü korumayı amaçladığını kaydetti.

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Başlıklar :irakali ez-zeydiirak başbakanısavaşa hazırlıkgüvenlikaskeri teknoloji
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