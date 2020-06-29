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Dünya Yunan Cumhurbaşkanı Eşek Adasını ziyaret eti tahrik edici ifadeler kullandı Buraya sahip çıkacağız
AVRUPA

Yunanistan haberleri: Yunan Cumhurbaşkanı Eşek Adası'nı ziyaret eti tahrik edici ifadeler kullandı: Buraya sahip çıkacağız

Yunan Cumhurbaşkanı Eşek Adası'nı ziyaret eti tahrik edici ifadeler kullandı: Buraya sahip çıkacağız

Yunanistan, Ege Adaları’nda üzerinden yeni bir tahriğe daha imza attı. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Aydın ilimize bağlı Eşek Adası’nı ziyaret etti. Sakellaropulu, “Adanın fahri vatandaşı olma onuruna eriştiğim için teşekkür ederim. Tarihin derinliklerindeki bu ada, Yunanistan’ın ayrılmaz bir parçasıdır. Burada olmak benim görevim. Buraya sahip çıkacağız. Yunanistan uzun zamandır Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri ve iş birliği arayışındadır. İki halkın barış içinde bir arada yaşamasına ve iş birliğine yatırım yapmaktadır. Ancak, egemenlik haklarından vazgeçmeye veya ulusal topraklar üzerindeki anlaşmazlıkları kabul etmeye hazır değildir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Sakellaropoulou, ilk sınır ötesi ziyaretini Aydın ilimize bağlı Eşek Adası’na gerçekleştirdi.
Sakellaropoulou, ilk sınır ötesi ziyaretini Aydın ilimize bağlı Eşek Adası’na gerçekleştirdi.

Mart ayında görevine başlayan Yunanistan’ın kadın Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou Ege Adaları üzerinden yeni bir tahrike imza attı. Sakellaropoulou, ilk sınır ötesi ziyaretini Aydın ilimize bağlı Eşek Adası’na gerçekleştirdi. Sakellaropoulou Türk toprağı olan Eşek Adası’na helikopterle geldi. Sakellaropulu’nun ziyaretinin 4 saat süreceği ve adada yer alan Ulusal Hapishane, okul ve belediye başkanlığına ziyarette bulunacağı ifade edildi.

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Sakellaropoulou, ilk sınır ötesi ziyaretini Aydın ilimize bağlı Eşek Adası’na gerçekleştirdi.

YUNAN İŞGALİNDEKİ EŞEK ADASI

1932 Lozan Antlaşması taraflarından İngiltere’nin 1943’te yayınladığı ve 1947 Paris Antlaşması’na taraf olan ABD’nin 1951 yılında yayınladığı haritalarda, Eşek Adası’nın 12 Ada deniz sınırları dışında Türkiye toprağı olarak gösterilmişti. Ada, 16 yıldır Yunanistan işgali altında ve adada konuşlu Yunan kara, deniz ve hava üslerinde yüzlerce silahlı Yunan askeri görev yapıyor.

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ANI DEFTERİNDE TAHRİK EDİCİ İFADELER

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu’nun, Eşek Adası’nda bulunan anı defterine şu satırları yazdı:

“Adanın fahri vatandaşı olma onuruna eriştiğim için teşekkür ederim. Tarihin derinliklerindeki bu ada, Yunanistan’ın ayrılmaz bir parçasıdır. Burada olmak benim görevim. Buraya sahip çıkacağız. Yunanistan uzun zamandır Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri ve iş birliği arayışındadır. İki halkın barış içinde bir arada yaşamasına ve iş birliğine yatırım yapmaktadır. Ancak, egemenlik haklarından vazgeçmeye veya ulusal topraklar üzerindeki anlaşmazlıkları kabul etmeye hazır değildir. Güneydoğu Avrupa ve Doğu Akdeniz'de barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması, ulusal stratejimizin temel direğidir.”

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