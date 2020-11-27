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Dünya Yunan istihbaratçı Kalenderidis Ermeniler gibi Türk SİHAlarının kurbanı olacağız
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Yunan istihbaratçı Kalenderidis: Ermeniler gibi Türk SİHA'larının kurbanı olacağız

Yunan Milli İstihbarat Teşkilatının eski üyesi Savvas Kalenderidis, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında Türk SİHA'larının Yunan adaları üzerinde cirit attığını belirterek, "Karabağ'da Ermenilerin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir. Böyle giderse biz de Ermeniler gibi Türk SİHA'larının kurbanı olacağız" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Yunan Milli İstihbarat Teşkilatının eski üyesi Savvas Kalenderidis
Yunan Milli İstihbarat Teşkilatının eski üyesi Savvas Kalenderidis

Yunan Milli İstihbarat Teşkilatı (EYP) eski üyesi Savvas Kalenderidis, ülkesinde bir televizyon programına konuk oldu. Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kalenderidis, Türk SİHA'larının ‘Yunan adaları’ üzerinde cirit attığını ifade etti.

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"Ermenilerin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir"

Türk SİHA'larının her şeyi hedeflediğini belirten Kalenderidis, "Dağlık Karabağ'da Ermenilerin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir. Böyle giderse biz de Ermeniler gibi Türk SİHA'larının kurbanı olacağız" ifadelerini kullandı.

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“Yunan hükümeti neden hiçbir şey yapmıyor”

Türkiye'nin adalar üzerinde alçak uçuş yaparak Yunan egemenliğini ihlal ettiğini öne süren Kalenderidis, "Yunan hükümeti neden hiçbir şey yapmıyor. Daha neyi bekliyoruz. Yavaş yavaş Mavi Vatan bölgesinin Türkleşmesine doğru gidiyoruz" dedi.

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