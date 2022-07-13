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2022 EGM Bekçilik sınav giriş belgesi yayınlandı! İşte sorgulama ekranı!

"Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı mı?" sorusu adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleşecek olan bekçilik alımında, ön sağlık kontrolü ve şahsen müracaatların alınmaya başlandığı bildirilmişti. Sonraki süreçte yapılan değerlendirme sonrası sonuçları olumlu olan adaylar, bekçilik yazılı sınavına katılım sağlayacaklar. Bekçi alımı başvurularını bekleyen adaylar 2022 bekçi sınav tarihlerine dair detayları araştırıyor. Peki, bekçilik sınavları ne zaman? Bekçilik sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte detaylar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EGM PA ile 2022 bekçilik sınavı giriş belgesi nasıl alınır? MEB Bekçilik sınav giriş yeri sorgulama ekranı!
Bekçilik sınav giriş belgesi 2022

Bekçilik sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için 13 Mayıs'ta başvuru sürecinin sona ermesinin ardından sınav gününü beklemeye başlayan adaylar "Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavı giriş belgesi nasıl alınır?" gibi soruların yanıtı araştırmaya başladı. İşte bekçilik sınavı hakkında merak edilen soruların yanıtı...

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Belgeleri Yayımlanmıştır. Adaylar sınav belgelerini https://www.meb.gov.tr üzerinden e Devlet girişi ile görüntüleyebilecekler.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BEKÇİLİK SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda 5 cevap seçeneği yer alacak ve 100 soru için 120 dakika süre verilecek.

2022 BEKÇİLİK SINAVI KONULARI VE SORU DAĞILIMI

Türkçe Ortaöğretim Düzeyi: 20 soru

Sosyal Bilgiler İlköğretim Düzeyi: 15 soru

Fen Bilgisi İlköğretim Düzeyi: 15 soru

Hayat Bilgisi İlköğretim Düzeyi: 15 soru

Matematik Ortaöğretim Düzeyi: 15 soru

Genel Kültür Ortaöğretim Düzeyi: 20 soru

TOPLAM: 100 soru

BEKÇİLİK SINAVI NASIL YAPILACAK?

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir.

Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C.geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecek.

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